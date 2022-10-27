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Аналітик спрогнозував, коли і кого Китай підтримає у війні Росії та Україні

27 жовтня 2022, 16:38

Малоймовірно, каже політичний аналітик Віталій Кулик, щоб Китай відкрито підтримав будь-яку сторону в російсько-українській війні.

Китай, Росія, Україна
Аналітик спрогнозував, коли і кого Китай підтримає у війні Росії та Україні / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Відомий політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду заявив - на даний момент малоймовірно, щоб Китай відкрито підтримав будь-яку сторону в російсько-українській війні.

"Якщо відбудеться відкрита фаза протистояння Китаю і США, тобто безпосередня війна з обміном ядерними ударами, ситуація на фронтах в Тихому океані загостриться настільки, що буде можливість висадки американського десанту в Китаї або якісь глобальні втрати Китаю в такому протистоянні. Тоді можливе розширення великого фронту і кооперація з Росією. Але це скоріше антиутопія, а не прогноз", ‒ сказав він.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик, юрист і адвокат Марк Фейгін говорив, що США і Китай проводять підготовку великої угоди щодо долі Росії.

На його думку, Вашингтон і Пекін мають намір зафіксувати взаємні інтереси щодо держави. Наддержави не можуть домовитися інакше, як не за рахунок РФ. Китайці нібито зацікавлені в тому, щоб російська держава не розпалася, а стала його васалом.

Пізніше політичний експерт Тарас Чорновіл заявив, що навряд чи слід очікувати військового зіткнення США і Китаю. За його словами, обидві держави залежні одна від одної. Однак Пекін більшою мірою, оскільки орієнтується на долар. Як вважає Чорновіл, зараз Байден пропонує КНР толерантно ставитися до американської зовнішньої політики в обмін на ослаблення Штатами митних обмежень. Це влаштовує обидві сторони

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