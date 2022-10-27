Китай оголосив про "тверду підтримку" Росії і режиму Путіна

Китай виступає за "утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародній арені" / Колаж фото УНІАН, Reuters

Китай твердо підтримуватиме країну-агресорку РФ і її директора Володимира Путіна в реалізації її політики, стратегічних цілей і затвердження статусу Росії в якості "великої держави" на світовій політичній арені. Пекін збирається посилити взаємодію з Москвою і вивести співпрацю на новий рівень. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

У пресслужбі МЗС КНР у четвер, 27 жовтня, опублікували повідомлення про телефонну розмову керівника китайського зовнішньополітичного відомства Ван І і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Там зазначено, що Китай збирається твердо підтримувати Росію на чолі з Путіним, а також в "реалізації стратегічних цілей розвитку і подальшого затвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі".

"Китайська сторона буде твердо підтримувати російську сторону під керівництвом президента Путіна в об'єднанні і веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку і подальшого затвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю і Росії здійснювати власний розвиток і відродження", - заявили в Пекіні.

Також в МЗС Китаю підкреслили, що держава готова посилювати співпрацю з Росією в різних сферах і вивести її "на більш високий рівень".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якби Китай, який дотримується формального нейтралітету у війні Росії проти України, підтримав би Київ, це змусило б Москву закінчити війну. За його словами, до нападу РФ на Україну у Києва з Пекіном була комунікація. Однак сьогодні її фактично немає.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Китай зацікавлений у продовженні війни Росії проти України, оскільки в такому випадку Росія стає слабшою.

На думку політичного аналітика, Пекін може навіть підігравати Москві, проте китайці не хотіли б значного посилення російської держави.

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