Шантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани Росії

Північний потік-2 можуть запустити в другому кварталі поточного року, проте терміни початку роботи труби знову можуть бути перенесені - експерти / Reuters

Санкції щодо газопроводу Північний потік-2 можуть призвести до скорочення обсягів транспортування газу до Європи на "невизначений термін". На цьому тлі, а також у разі можливого загострення військового конфлікту Росії та України, ціна на паливо в країнах ЄС може знову зрости до історичних максимумів. Москва може знизити постачання газу у Європу до осені.

Згідно з прогнозами інвестиційного банку Goldman Sachs для агентства Bloomberg, обмеження щодо ПП-2 можуть призвести до скорочення обсягів прокачування газу до Європи на певний проміжок часу. Це призведе до максимального зростання ціни на паливо в європейських країнах.

Як вважають експерти, введення Північного потоку-2 до експлуатації, ймовірно, відбудеться в другому кварталі 2022 року. Втім, затримки у питанні узгодження запуску магістралі можуть привести до того, що трубопровід почне роботу ще пізніше.

Крім того, ситуація на газовому ринку Європи може змінитися на гірше у разі нового військового вторгнення Росії в Україну.

"У разі ескалації напруженості між Росією та Україною первісна невизначеність щодо її впливу на потоки газу, ймовірно, призведе до того, що ринок знову додасть значну премію за ризик до європейських цін на газ", - вважають аналітики.

Реклама

читайте такожГаз та нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися про плани ЄС щодо санкцій проти РФТакож вказується, що криза з постачанням газу з Росії до Європи може тривати до осені. Враховуючи боротьбу країн ЄС з енергетичною кризою, існуючі потоки газу, які йдуть з російської території, навряд чи будуть якимось чином заблоковані.

Дефіцит газу у Європі

Раніше в російській корпорації Газпром зробили заяву про те, що у газосховищах Європи залишилося близько 30% газу з тих обсягів, які були закачані влітку. Більше 70% палива зі сховищ вже відібрано.

У ЄС заявили, що сховища заповнені наполовину

У Міжнародній газовій асоціації стверджували, що газова криза у Європі сталася, у тому числі, і через дії Росії. Росіяни тільки в четвертому кварталі 2021 року скоротили постачання палива на 25% в порівнянні з тим же періодом у 2020 році. Газпром може збільшити прокачування як мінімум на 30% від поточного рівня, але обмежує спотові продажі газу.

У Євросоюзі анонсували перемовини з США та Азербайджаном щодо збільшення постачань газу до Європи. Йдеться про збільшення обсягів закупівлі скрапленого газу зі Штатів і палива, яке йде Південним газовим коридором з території азербайджанської держави.

Газова криза у Європі

Ціна на газ в країнах Євросоюзу різко зросла в серпні 2021 року на тлі газової кризи. Показники вартості тисячі кубометрів палива декілька разів перевищували історичний максимум.

Новий рекорд ціни на газ у Європі було встановлено 21 грудня 2021 року, коли спотова вартість палива перевищила 2000 доларів за тисячу кубічних метрів. Тоді Газпром відмовився бронювати потужності магістралі Ямал-Європа для транзиту газу і призупинив транспортування палива до Німеччини.

Наприкінці грудня 2021 року та на початку січня 2022 року вартість палива у Європі зменшилася через постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) та оптимальних погодних умов.

За даними біржі Ice Futures, вартість палива на 25 січня становить близько 1080 доларів за тисячу кубометрів.

Газову кризу в країнах Європи пов'язують з низкою причин, серед яких дефіцит палива у зв'язку з спустошенням газових сховищ після торішньої холодної зими і дії Газпрому, який на тлі кризової ситуації відмовляється від додаткових постачань палива шляхом ГТС України. Росія не зацікавлена в транспортуванні палива українською газотранспортною системою, оскільки очікує на запуск свого газопроводу Північний потік-2, яким газ повинен буде піти в обхід України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявляв, що Росія влаштувала газовий шантаж Європи. За його словами, Москва на 2021 рік заздалегідь забронювала менше потужностей української труби для постачання палива до Європи, а влітку й зовсім поставила ЄС ультиматум: або газ дешевшає, а ПП-2 починає працювати, або європейські країни стикаються з проблемами з додатковим прокачуванням газу шляхом України.

У керуючій компанії ГТС України також вважають, що енергетична криза у Європі продиктована діями Газпрому. Росіяни намагаються виторгувати для себе більш вигідні умови у зв'язку з сертифікацією Північного потоку-2.

Проте, запуск ПП-2 відкладається. У німецькому регуляторі, який проводить сертифікацію магістралі, раніше заявили про припинення надання проекту документів на роботу. Причиною тому є невідповідність Північного потоку-2 вимогам ЄС та ФРН. У першій половині 2022 року сертифікацію труби завершено не буде. Однак Газпром вже почав процедуру створення нової компанії-оператора трубопроводу згідно з вимогами Німеччини.