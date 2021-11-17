Шантаж Європи через ПП-2 і дефіцит газу: Європі взимку загрожують віялові відключення світла

Європі прогнозують віялові відключення світла на тлі холодної зими через нестачу газу / Reuters

У Європі продовжує фіксуватися дефіцит природного газу. Незважаючи на обіцянки Росії збільшити прокачування палива, проблема залишається актуальною. Тому існують побоювання, що у разі холодної зими європейські країни зіткнуться з віяловими відключеннями електроенергії.

Як повідомляє Financial Times, директор компанії Trafigura Джеремі Вейр вважає, що в умовах дефіциту газу на Європу можуть очікувати віялові відключення електричної енергії.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

"Чесно кажучи, наразі у нас недостатньо газу. Ми не робимо запасів на зимовий період. Тому є реальне побоювання, що якщо у нас буде холодна зима, то у Європі можуть відбутися відключення електроенергії", - підкреслив керівник компанії, яка є одним з найбільших у світі сировинних трейдерів.

Нагадаємо, ціна на газ у Європі знову злетіла через те, що Газпром відмовився бронювати на грудень додаткові потужності для прокачування палива до європейських країн шляхом газотранспортної системи України. Вартість тисячі кубометрів газу за даними на ранок середи, 17 листопада, становить понад 1200 доларів.

Минулого тижня Газпром підвищив обсяги транзиту газу через Україну до Європи і забронював всі додаткові потужності української ГТС. Також збільшилося прокачування газу через Польщу магістраллю Ямал-Європа.

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Газова криза у Європі

Ринок газу в європейських країнах занурився в затяжну кризу з початку серпня 2021 року. Ціна на газ у Європі регулярно зростала і ставила нові рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива й зовсім злетіла до 1924 долара. Того ж дня російський президент Володимир Путін сказав, що Газпром може збільшити прокачування палива на 15%, після чого ціна різко впала до 988 доларів.

Як вважає експерт у сфері енергетики Михайло Крутихін, заяви про "катастрофічну" ситуацію з газом у Європі, швидше, є перебільшенням. Низка країн накопичили достатні обсяги газу в своїх сховищах, у той час, коли проблему об'єктивної газової кризи роздуває Газпром.читайте такожТранзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до Європи

За його словами, в реальній кризовій ситуації Газпром посилив становище Європи тим, що відмовився від додаткового прокачування газу через Україну, запустив відбір газу зі своїх сховищ у ЄС, і скоротив поточні обсяги постачань палива.

Шантаж Газпрому і запуск Північного потоку-2

Газова криза у Європі трапилася з низки причин, серед яких виділяють низькі запаси палива в газосховищах після торішньої холодної зими, а також політику компанії Газпрому. Росіяни на тлі кризи в європейській енергетичній сфері відмовилися забезпечити додаткове прокачування газу. Такі дії пов'язують з небажанням Газпрому прокачувати паливо через територію України на тлі майбутнього запуску свого газопроводу Північний потік-2, який піде в обхід української держави.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко назвав дії Газпрому шантажем Європи за допомогою газового питання. Він нагадав, що на 2021 рік росіяни забронювали менше обсягів потужностей української ГТС для транзиту газу, а наразі поставили ЄС ультиматум: або газ дешевшає і постачається шляхом Північного потоку-2, або паливо залишається дорогим, з проблемами його постачань через Україну.

У компанії-операторі ГТС України дотримуються точки зору, згідно з якою високі ціни на газ у Європі продиктовані діями Газпрому. Росіяни торгуються за преференції в процесі сертифікації Північного потоку-2.