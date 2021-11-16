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Запуск Північного потоку-2 обрубає транзит через Україну: низка міст можуть залишитися без газу

16 листопада 2021, 17:18

Україна позбудеться доступу до реверсних постачань газу, які цього року забезпечили близько 90% імпорту палива.

Українська ГТС
Україна повністю позбудеться транзиту російського газу після запуску Північного потоку-2, - ОГТСУ / УНІАН

Запуск газопроводу Північний потік-2 призведе до того, що газотранспортна система України повністю втратить транзитні обсяги російського газу. Не можна буде запустити віртуальний реверс, який забезпечував цього року близько 90% імпорту палива. Такі міста і населені пункти, як Могилів-Подільський, Вовчанськ, Воєводське і Троїцьке, можуть зіткнутися з втратою газопостачання.

Як розповіли у пресслужбі компанії-оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), транзиту російського газу фактично не буде після того, як відбудеться введення до експлуатації магістралі Північний потік-2. При цьому Київ втратить можливість і для реверсу газу, що забезпечує близько 90% імпорту палива в цьому році.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

"Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу в Україну. Крім того, Європа ймовірно втратить можливість користуватися українськими сховищами газу, в яких, нагадаємо, у 2020 році зберігалося близько 10 млрд куб. м газу європейських компаній", - наголошується в повідомленні.

Також режим роботи ГТС буде змінено з транзитного на обслуговування газових маршрутів тільки на території України.

Вищевказані проблеми Київ відстоюватиме під час розгляду заявки ОГТСУ на участь у сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

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У компанії-операторі ГТС України сказали РБК-Україна про те, що якщо транзит газу з Росії повністю припиниться, то з проблемами зіткнуться населені пункти, які знаходяться на кордоні з Молдовою і Росією.

Дивіться відео ТСН - як Росія може змусити ЄС запустити ПП-2

Які міста, селища і села можуть залишитися без газу

  • Місто Могилів-Подільський Вінницької області
  • Місто Вовчанськ Харківської області
  • Село Воєводське Луганської області
  • Селище міського типу Троїцьке Луганської області

"Проблема у тому, що газ до них надходить через територію Молдови (Могилів-Подільський, Вінницька обл.) або через газопроводи-відводи, до яких підключені на території Російської Федерації (М. Вовчанськ, Харківська обл., с. Воєводське та смт. Троїцьке(Луганська обл.). Є ризики для частини прикордонних споживачів в Одеській області, які отримують газ з території Молдови", - додали в ОГТСУ і підкреслили, що про ці ризики в компанії казали ще у 2019 році.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина в липні досягли угоди, яка передбачала добудову та введення до експлуатації Північного потоку-2 в обмін на компенсації для України. Берлін повинен забезпечити збереження транзиту російського газу через українську державу і впровадити санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме паливо в якості зброї.

Керівник компанії ГТС України Сергій Макогон казав, що декларація Вашингтона і Берліна щодо ПП-2 нічого не гарантує Києву щодо продовження транзиту. Навіть якщо транзит припиниться, а українська труба залишиться "порожньою", росіяни сплачуватимуть Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року, коли завершиться контракт Нафтогазу і Газпрому.

Пізніше у Німеччині призначили уповноваженого з транзиту газу через Україну - Георга Вальдерзе. Берлін пропонує продовжити російсько-український газовий контракт на 10 років на вигідних для всіх сторін умов.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що компанія готова продовжити контракт з Газпромом у тому випадку, якщо будуть збережені всі обсяги газу, які наразі йдуть до ЄС шляхом української магістралі.

Також Вітренко не виключив, що Росія повністю зупинить прокачування газу через Україну.

viber
ГТС Північний потік-2 транзит газу в Європу новини України
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