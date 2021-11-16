Запуск Північного потоку-2 обрубає транзит через Україну: низка міст можуть залишитися без газу

Україна повністю позбудеться транзиту російського газу після запуску Північного потоку-2, - ОГТСУ / УНІАН

Запуск газопроводу Північний потік-2 призведе до того, що газотранспортна система України повністю втратить транзитні обсяги російського газу. Не можна буде запустити віртуальний реверс, який забезпечував цього року близько 90% імпорту палива. Такі міста і населені пункти, як Могилів-Подільський, Вовчанськ, Воєводське і Троїцьке, можуть зіткнутися з втратою газопостачання.

Як розповіли у пресслужбі компанії-оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), транзиту російського газу фактично не буде після того, як відбудеться введення до експлуатації магістралі Північний потік-2. При цьому Київ втратить можливість і для реверсу газу, що забезпечує близько 90% імпорту палива в цьому році.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

"Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу в Україну. Крім того, Європа ймовірно втратить можливість користуватися українськими сховищами газу, в яких, нагадаємо, у 2020 році зберігалося близько 10 млрд куб. м газу європейських компаній", - наголошується в повідомленні.

Також режим роботи ГТС буде змінено з транзитного на обслуговування газових маршрутів тільки на території України.

Вищевказані проблеми Київ відстоюватиме під час розгляду заявки ОГТСУ на участь у сертифікації компанії-оператора газопроводу Північний потік-2.

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У компанії-операторі ГТС України сказали РБК-Україна про те, що якщо транзит газу з Росії повністю припиниться, то з проблемами зіткнуться населені пункти, які знаходяться на кордоні з Молдовою і Росією.

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Які міста, селища і села можуть залишитися без газу

Місто Могилів-Подільський Вінницької області

Місто Вовчанськ Харківської області

Село Воєводське Луганської області

Селище міського типу Троїцьке Луганської області

"Проблема у тому, що газ до них надходить через територію Молдови (Могилів-Подільський, Вінницька обл.) або через газопроводи-відводи, до яких підключені на території Російської Федерації (М. Вовчанськ, Харківська обл., с. Воєводське та смт. Троїцьке(Луганська обл.). Є ризики для частини прикордонних споживачів в Одеській області, які отримують газ з території Молдови", - додали в ОГТСУ і підкреслили, що про ці ризики в компанії казали ще у 2019 році.

Транзит газу через Україну

США і Німеччина в липні досягли угоди, яка передбачала добудову та введення до експлуатації Північного потоку-2 в обмін на компенсації для України. Берлін повинен забезпечити збереження транзиту російського газу через українську державу і впровадити санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме паливо в якості зброї.

Керівник компанії ГТС України Сергій Макогон казав, що декларація Вашингтона і Берліна щодо ПП-2 нічого не гарантує Києву щодо продовження транзиту. Навіть якщо транзит припиниться, а українська труба залишиться "порожньою", росіяни сплачуватимуть Києву 1,3 мільярда доларів до 2024 року, коли завершиться контракт Нафтогазу і Газпрому.

Пізніше у Німеччині призначили уповноваженого з транзиту газу через Україну - Георга Вальдерзе. Берлін пропонує продовжити російсько-український газовий контракт на 10 років на вигідних для всіх сторін умов.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що компанія готова продовжити контракт з Газпромом у тому випадку, якщо будуть збережені всі обсяги газу, які наразі йдуть до ЄС шляхом української магістралі.

Також Вітренко не виключив, що Росія повністю зупинить прокачування газу через Україну.