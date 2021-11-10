Газова криза у Європі і паливо в ПСГ: Газпром максимально накрутив прокачування газу через Україну

Газпром прокачає газ по всіх раніше заброньованих росіянами потужностях ГТС України / УНІАН

Російська корпорація Газпром у середу, 10 листопада, знову збільшила прокачування газу до Європи через територію України та Польщі. Шляхом української ГТС зарезервовані 109,3 мільйона кубометрів на добу, що є максимальним обсягом потужностей, які забронювала компанія на цей рік. При цьому також збільшені постачання газу з Польщі магістраллю Ямал-Європа.

Згідно з даними компанії-оператора ГТС України, заявки на постачання газу шляхом газовимірювальних станцій Суджа і Сохранівка з боку Росії в сумі сягли 109,3 мільйона кубометрів на рік. Причому це максимальний контрактний обсяг транзитних потужностей, які були заброньовані Газпромом на поточний рік. Вдень обсяг заявок наблизився до 100,2 мільйона кубометрів.читайте такожТранзит через Україну і закачування газу до ПСГ: Газпром різко накрутив постачання палива до Європи

Також відомо, що зріс обсяг заявки на прокачування палива і ужгородським коридором, яким направляється основний обсяг постачань російського газу українською трубою. Шляхом точки з'єднання Ужгород - Вельке Капушани повинні прокачати 94,3 мільйона кубічних метрів газу – на 9 мільйонів більше, ніж за минулий день.

Крім того, фіксується підвищення обсягів транспортування газу через Польщу трубопроводом Ямал-Європа. Прокачування не перевищує меж раніше зарезервованих Газпромом потужностей.

За відомостями німецького оператора газотранспортної системи Gascade, з Польщі до Німеччини щогодини постачається приблизно 1,2 мільйона кубометрів газу при заброньованих раніше 1,3 мільйона кубометрів на годину. Отже, в порівнянні з попереднім днем, прокачка зросла на чверть.

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Нагадаємо, 9 листопада Газпром почав заповнювати свої газові сховища у Європі і збільшив постачання газу до країн ЄС шляхом України та Польщі. За день до цього керівник компанії-оператора української ГТС Сергій Макогон повідомив, що транзит російського газу через українську трубу зріс до 88 мільйонів кубометрів на добу.

Газова криза у Європі

Газовий ринок в країнах ЄС занурився в глибоку кризу з початку серпня поточного року. Ціна на газ у Європі регулярно злітала і била рекорди. Наприклад, 6 жовтня вартість тисячі кубометрів палива досягла позначки 1924 долара. Того ж дня російський президент Володимир Путін припустив можливість, за якої Газпром може збільшити прокачування газу до ЄС на 15%. Відразу після цього ціна на паливо у Європі впала до 980 доларів.

На думку експерта у сфері енергетики Михайла Крутихіна, слова про критичну ситуацію з газом у Європі можуть бути перебільшенням. Як вважає він, проблема газової кризи роздута Газпромом, тоді як в деяких країнах ЄС достатньо запасів газу в підземних газових сховищах.

Шантаж Газпрому і запуск Північного потоку-2

Газова криза в країнах Євросоюзу сталася через низку причин, серед яких виділяють низькі запаси палива в європейських газових сховищах після холодної зими, і політику Газпрому. Росіяни вирішили не забезпечувати додаткові постачання газу до Європи через Україну, готуючись до запуску свого трубопроводу ПП-2.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. На 2021 рік росіяни зарезервували менше потужностей ГТС України для прокачування палива до Європи, а зараз поставили країнам ЄС ультиматум: або дешевий газ магістраллю ПП-2, або проблеми з його постачанням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України стверджують, що зліт цін на газ у Європі обумовлений діями Газпрому, який торгується за преференції в процесі сертифікації Північного потоку-2.