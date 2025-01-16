'Росіяни у паніці відступають': ЗСУ заходять у тил ворога на Курщині - Ягун

Правильна тактика українських військових дозволяє їм неочікувано для ворога захоплювати нові території РФ.

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Ворог задіює на Курщині строковиків та військових із КНДР / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Ягун:

Росія майже не задіює кадрових військових на Курщині

Україна у Курській області використовує тактику маневреної війни

Війська КНДР не допомогли армії РФ покращити ситуацію

ЗСУ вже 6 місяців утримують велику ділянку на території країни-агресорки Росії у Курській області. Окупанти вже декілька разів отримували наказ повернути втрачені території, однак їм досі не вдається це зробити.

На це є декілька причин. Про це в чаті на Главреді розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, перш за все потрібно звернути увагу на те, що у бойових діях на Курщині майже не приймають участь кадрові військові РФ.

"Безумовно, певні навчені сили росіяни підтягнули, наприклад, 810 бригаду морської піхоти. Та треба бачити цих російських морпіхів! Я чудово пам'ятаю 810 бригаду в Севастополі: це були двометрові дилди. Тепер таких морпіхів там немає. Та й взагалі, Росія не має кадрових військ, які вона може використовувати для протидії українцям. Звичайно, я не говорю, що наші військовослужбовці всі, як один, богатирі, але в нас ситуація інша", - зауважив він.

Окрім цього вагомою причиною, чому ворог зазнає невдач є те, що українські військові використовують тактику маневреної війни, а не суцільного фронту. Тому будь-яка спроба наступу окупантів виглядає приблизно так: армія РФ заходить у село, але там нікого немає, після чого з'ясовується, що ЗСУ зайшли у щойно залишений ворогом населений пункт з тилу.

"Тобто наші просто оминають армію ворога та заходять з іншого боку їй у тил. І тоді росіяни у паніці відступають, бо не розуміють, що буде далі. Ось така війна: один за одним ганяються. І саме Україна нав'язує росіянам таку війну", - пояснив Ягун.

Водночас ворожа армія використовує зовсім інші методи захоплення населених пунктів на Курщині. Зазвичай окупанти просто використовують КАБи, які летять по містах і селах РФ та руйнують будинки самих росіян.

КАБ / Інфографіка: Главред

Щодо особового складу противника у Курській області - за словами Ягуна, більшість там складають строковики та північнокорейські військові. Попри усі залякування, солдати з КНДР не показали своєї могутності і навпаки - налякані тим, що відбувається.

Дивіться відео про те, яка ситуація для ворога склалася на Курщині:

"Ось така армія протистоїть нам на Курщині. Звісно, ​​не можна недооцінювати ворога, але це факти", - підсумував генерал-майор запасу СБУ.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Напередодні український військовий розповів, що ЗСУ знищують на Курщині техніки та піхоти окупанта "так багато, що навіть важко усвідомити", але при цьому північнокорейська піхота зробила бої більш запеклими.

Раніше, як писав Главред, Сергій Братчук розповів, що своїми активними контратакуючими діями на Курському напрямку ЗСУ вдалося попередити вже п’ятий великий наступ Російської Федерації, яка там сточує свої ресурси.

Нагадаємо, Північна Корея окрім живої сили перекинула до РФ техніку та боєприпаси. Так нещодавно війська КНДР розгорнули у Курській області власну унікальну систему ППО. Проте росіяни вирішили її знищити.

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Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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