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"Серйозна загроза": в Росії відреагували на можливу висилку посла з США

27 січня 2022, 19:24

Дипломата можуть вислати з країни, якщо Москва відмовиться виконати низку американських вимог.

Пісок
Пєсков висловився про можливу висилку посла / Reuters

У Росії назвали "серйозною загрозою" можливу висилку російського посла з США, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише видання ТАСС.

Відомо, що дипломата можуть вислати з країни, якщо Москва відмовиться виконати низку американських вимог.

"Загроза серйозна. Але в цілому краще звертатися в МЗС за коментарями з цього питання", - сказав він.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Росія поки не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну уздовж всього кордону, але це не означає, що вони не будуть здатні наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного періоду часу.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, в той час як зараз навколо даної теми стало більше ажіотажу.

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