'Серйозна система': розкрито ключову проблему російської ракети Орешник

Важливо:
- Орешник - це РСД-10 Піонер, яка розроблялася з 1976 року
- Сумнівно, що РФ завдала по-справжньому сильного удару
Російська ракета Орешник є досить серйозною системою, проте вона не нова, про що стверджували в РФ, заявив військовий експерт Петро Чернік.
"Це старенька РСД-10 Піонер, яку розробляли з 1976 року. Це досить серйозна система. До 5000 кілометрів - нанесення ударів. Швидкість розгінних блоків кожного - в межах до 10 тисяч кілометрів на годину. Це класична заатмосферна балістика, яка на дуже високій швидкості приходить до своєї мети", - підкреслив він у коментарі "АрміяInform".
Експерт говорить про те, що сумнівним виглядає ймовірність того, чи вибухівка є на бойових модулях ракети Орешник, якою РФ нещодавно била по Україні.
"Найімовірніше - це кінетична частина, адже коли будь-яке тіло розганяється до такої швидкості, то навіть кілограм горіхів на такій швидкості виділить енергії більше за один кілограм еквівалента тротилу", - зазначив він.
Співрозмовник також звернув увагу на те, що під час удару Орешником по Дніпру, з огляду на те, як бойові блоки ракети впали на землю, дуже сумнівно, що вони мали якусь якість. Тому що на відео чітко видно велику кількість світла. А світло при терті - це, як правило, згоряння.
"Сумнівно, що росіяни завдали по-справжньому сильного удару", - додав Черник.
Раніше було названо єдиний спосіб впоратися з Орешником. Навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням, адже він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності.
Як повідомлялося раніше, засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько заявив про те, що розміщення російської балістичної ракети Орешник в Білорусі не несе ніякої військової доцільності.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ Орешником. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.
Інші новини:
- Війна ніколи не була такою небезпечною: Орбан запанікував через Орешник Путіна
- Путін догрався погрозами Орешником: Польща може почати збивати ракети - політолог
- Галас навколо Орешника більший, ніж результат: в Естонії рознесли "чудо-зброю" РФ
Хто такий Петро Черник
Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред