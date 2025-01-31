'Серйозна система': розкрито ключову проблему російської ракети Орешник

Швидкість розгінних блоків ракети - у межах до 10 тисяч кілометрів на годину, каже Петро Черник.

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РФ може застосувати ракету Орешник / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ

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Орешник - це РСД-10 Піонер, яка розроблялася з 1976 року

Сумнівно, що РФ завдала по-справжньому сильного удару

Російська ракета Орешник є досить серйозною системою, проте вона не нова, про що стверджували в РФ, заявив військовий експерт Петро Чернік.

"Це старенька РСД-10 Піонер, яку розробляли з 1976 року. Це досить серйозна система. До 5000 кілометрів - нанесення ударів. Швидкість розгінних блоків кожного - в межах до 10 тисяч кілометрів на годину. Це класична заатмосферна балістика, яка на дуже високій швидкості приходить до своєї мети", - підкреслив він у коментарі "АрміяInform".

відео дня

Експерт говорить про те, що сумнівним виглядає ймовірність того, чи вибухівка є на бойових модулях ракети Орешник, якою РФ нещодавно била по Україні.

"Найімовірніше - це кінетична частина, адже коли будь-яке тіло розганяється до такої швидкості, то навіть кілограм горіхів на такій швидкості виділить енергії більше за один кілограм еквівалента тротилу", - зазначив він.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що під час удару Орешником по Дніпру, з огляду на те, як бойові блоки ракети впали на землю, дуже сумнівно, що вони мали якусь якість. Тому що на відео чітко видно велику кількість світла. А світло при терті - це, як правило, згоряння.

"Сумнівно, що росіяни завдали по-справжньому сильного удару", - додав Черник.

/ Главред

Раніше було названо єдиний спосіб впоратися з Орешником. Навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням, адже він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

Як повідомлялося раніше, засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько заявив про те, що розміщення російської балістичної ракети Орешник в Білорусі не несе ніякої військової доцільності.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ Орешником. Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

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Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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