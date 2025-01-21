Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з 'Орешником'

Навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням, адже він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

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THAAD не впорається із завданням перехоплення "Орешника"

Необхідно знищувати ракету до початку процесу розведення боєголовок

Поставлені Україні західними союзниками зенітні ракетні комплекси Patriot і SAMP-T мають своє призначення, однак вони не здатні перехопити ракету "Орешник".

Як пише видання Defense Express, маршова ділянка балістичних ракет середньої і більшої дальності проходить на висотах понад 100 км. Швидкість входження в атмосферу становить близько 3-4 км/сек для балістичних ракет середньої дальності і 5-7 км/сек для міжконтинентальних.

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Не виключено, що теоретично Patriot PAC-3 і SAMP-T зможуть відпрацювати по бойових частинах таких цілей, які вже перебувають в атмосфері, але реальна ефективність залишається під питанням, зазначають автори матеріалу.

У статті уточнюється, що головною проблемою для ЗРК, які перебувають на озброєнні Сил оборони, є те, що "Орешник" має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення.

Російська ракета несе від шести боєголовок і хибні цілі, а кількість цілей, які можуть одночасно вражати Patriot PAC-3 і SAMP-T, є обмеженою, нагадали у виданні. Тому ці ЗРК не зможуть одночасно перехопити всі боєголовки "Орешника", пояснюється в статті.

Аналітики попереджають, що навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням, адже він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, але в нього є обмеження щодо кількості цілей, які він може одночасно обстрілювати.

Тому найефективнішим методом перехоплення балістичної ракети з роздільною бойовою частиною є її знищення до того, як розпочався процес їхнього розведення і необхідно вразити лише один об'єкт. Таку можливість має американська зенітна керована ракета SM-3, яка використовується з кораблів із системою Aegis або в стаціонарній сухопутній версії Aegis Ashore, додали в Defense Express.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешником". Росія використовувала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати і нові, зазначив Андрій Черняк.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник", найімовірніше, є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж", заявили в британській розвідці.

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