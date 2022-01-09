Сім'я Назарбаєва через протести втратила мільярди доларів

Назарбаєв / Reuters

Сім'я колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, дочка Динара Кулібаєва і її чоловік Тимур Кулібаєв, втратили близько 3 млрд доларів.

Як пише Deutsche Welle, це сталося на тлі обвалення курсу акцій та протестів в країні.

Рідні Назарбаєва курують двома банками - Kapsi та JSC Halyk Bank.

Коли демонстранти почала підпалювати громадські будівлі, акції банків опустилися на 30% - з 118 до 87.

Статки голови банку В'ячеслава Кіма зменшилися до 4,2 млрд доларів (раніше було 5,7 млрд доларів).

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Що стосується генерального директора Kapsi Михайло Ломтадзе, то він позбувся 1,4 млрд доларів. На сьогоднішній день він має - 3,8 млрд доларів.

Що сталося в Казахстані

Масові протести в Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за кілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни - це була одна з вимог протестувальників.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше - у столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі кілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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