"Сценарій Мадуро і Хаменеї": несподіваний прогноз щодо того, як США можуть усунути Путіна

Дональд Трамп поводиться з Володимиром Путіним набагато м’якше, ніж інші лідери до нього, зазначає Володимир Мілов.

Розкрито причини м'якого ставлення США до РФ

Важливе із заяв Мілова:

США могли б давно вжити заходів щодо Путіна

Тиск на Путіна вимагає скоординованих зусиль

Економіст, політик, екс-заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов заявив, що президент США Дональд Трамп побоюється проводити жорстку лінію щодо російського диктатора Володимира Путіна.

На його переконання, це пояснюється тим, що країна-агресор РФ володіє значним ядерним арсеналом. Про це політик розповів Главреду, коментуючи питання про те, чи може Путін стати наступним після Мадуро та Хаменеї.

"Якби цей фактор не впливав, то вже давно були б вжиті заходи щодо Путіна – він накоїв достатньо. Заважає той факт, що серед держав, які володіють ядерною зброєю, немає нікого, хто міг би зрівнятися з Росією за кількістю ядерних боєголовок. Тому досі з Путіним діяли обережно", – сказав експерт.

При цьому він каже, що Трамп поводиться з Путіним набагато м'якше, ніж інші лідери до нього.

"У Росії є далекобійна зброя і ядерні боєзаряди, щоб дістатися далеко, тому так просто з Путіним не впоратися. Тиск на нього – це дуже комплексна справа, яка вимагає скоординованих зусиль, щоб "задушити" його, насамперед економічно. Тут можна згадати Другу світову війну та економічну блокаду Німеччини, яка була позбавлена доступу до критично важливих ресурсів. І це було дуже схоже на те, що зараз роблять з Путіним. Ця стратегія в перспективі спрацює. А просто викрасти Путіна? Думаю, якби це було так легко, це вже давно зробили б", – додав Мілов.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

