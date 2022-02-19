Росія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign Policy / Reuters

Сполучені Штати Америки отримали розвідувальні дані про те, що Росія у разі вторгнення в Україну може атакувати відомих політичних опонентів, антикорупційних активістів, білоруських і російських дисидентів, що живуть у вигнанні.

Таку інформацію оприлюднило видання Foreign Policy з посиланням на американського чиновника і джерела, що мають доступ до даних розвідки США.

Чотири людини, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству в разі нападу на Україну.

П'ята людина, - американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, - сказав, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими чиновниками та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

"Як ми бачил раніше, ми очікуємо, що Росія спробує посилити співпрацю за допомогою залякування і репресій. Ці дії, які в минулих російських операціях включали цілеспрямовані вбивства, викрадення/насильницькі зникнення, затримання і застосування тортур, ймовірно, будуть спрямовані на тих, хто виступає проти дій Росії, включаючи російських і білоруських дисидентів у вигнанні в Україні, журналістів і антикорупціонерів, а також вразливих верств населення, таких як релігійні та етнічні меншини і ЛГБТКИ+", - цитує видання чиновника США.

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Відзначається, що Адміністрація Джо Байдена була вражена тим, наскільки формалізовані списки, націлені на тих, хто може оскаржити російський порядок денний.

Один помічник Конгресу, говорячи на умовах анонімності, сказав, що ці кроки типові для російської доктрини: збройні сили захоплюють військові об'єкти, спецагенти – формують конфлікт, розвідники – повинні позбутися елементів опозиції.

Можливе вторгнення Росії

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів та Дрогобич. На думку спецслужби країни, РФ може приступити до масштабного вторгнення в другій половині лютого.

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

18 лютого президент США Джо Байден виступив з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України. У своєму виступі він заявив, що "бачив повідомлення про значне зростання порушень режиму припинення вогню підтримуваними Росією бойовиками, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі". За словами Байдена, Путін прийняв рішення напасти на Україну.

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