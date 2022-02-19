США підтвердив плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгнення

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Схоже, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як підкреслив він в інтерв'ю російському опозиційному каналу Дождь, незважаючи на це необхідно намагатися знайти дипломатичне рішення, тому що війна не відповідають ні чиїм інтересам.

"На жаль, як ми бачимо зараз, все складається саме так, як я говорив кілька днів тому на Раді Безпеки ООН. Є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну", - зазначив держсекретар США.

Він нагадав про те, що на 24 лютого намічена його зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим: "Але, як я сказав міністру закордонних справ Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну".

"Я вже зустрічався з міністром закордонних справ Лавровим, в тому числі в Женеві пару тижнів тому. Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових знаходяться на північ, на схід і на південь від кордону - дуже складно домагатися прогресу в такій обстановці", - додав Блінкен.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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