В разі вторгнення Росії у Києві повністю евакуюють населення – КМДА

В разі вторгнення Росії у Києві повністю евакуюють населення/ УНІАН, Reuters

Якщо бойові дії досягнуть столиці України, то все населення Києва повністю евакуюють. У місті лишаться тільки працівники критичної інфраструктури та Збройних сил України.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в ефірі Громадського радіо.

"У разі бойових дій буде проведено евакуацію, і в місті залишаться лише працівники критичної інфраструктури та ЗСУ. І на забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури працюватимуть усі підрозділи Київпастрансу: і наземний транспорт, і підземний", – сказав Ткачук.

Метрополітен майже весь час працюватиме як укриття, де люди зможуть заховатися від небезпеки. Метро перевозитиме пасажирів лише близько шести годин на день: три години вранці і три – ввечері.

При цьому Ткачук наголосив, що "до Києва ще треба дійти", адже до столиці від кордону відстань становить майже 200 кілометрів.

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Він запевнив, що Україна готова до відсічі, і у разі вторгнення Росії буде оборонятися, тому до Києва ворог не дійде.

"У нас система оборони побудована таким чином, що ми готові до відсічі і до Києва просто ніхто не дійде. Я вже не говорю про можливість чотиримільйонного Києва себе захищати", – наголосив Ткачук.

Як Київ готується до можливого вторгнення РФ

Нагадаємо, у Києві створили комісії з питань евакуації населення на випадок вторгнення Росії. У столиці також буде відкрито два центри територіальної оборони. В КМДА зазначили, що в місті втричі збільшили кількість укриттів: 500 споруд для працівників підприємств і близько 4 тисяч споруд подвійного використання (для всіх киян).

В одній з київських шкіл підвальні приміщення переобладнали під бункер на випадок обстрілів для захисту дітей в умовах можливої російської агресії. У приміщенні можна ховатися кілька днів.

Також раніше Главред розповідав, де шукати дітей, що має бути в тривожній валізці й навіщо потрібен план дій на випадок вторгнення Росії.

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