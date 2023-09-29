СБУ вдарила дронами по підстанції в Курській області і влаштувала блекаут - ЗМІ

Співробітники СБУ влаштували жителям країни-агресора РФ в Курській області ще один "блекаут" - була атакована електрична підстанція, до якої були підключені важливі військові об'єкти російської армії. Про це пише портал РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.
Крім того, вони надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. У ролику причому чітко видно, як дрони точно відпрацювали по цілі.
Українські спецслужбісти зазначили, що завдяки черговій спецоперації СБУ окупанти починають розуміти просту річ: блекаут ‒ реальність для росіян, яка вже стоїть у них на порозі.
"Якщо РФ і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни"", - додали джерела в СБУ.
Атака по Курську 24 вересня
24 вересня ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ і завод в Курську. Сталося попадання по нафтопереробному заводу біля Курського аеродрому. Спеціальну операцію провела українська військова розвідка.
Пізніше в Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти. У країні-агресорі кажуть - нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".
Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона. РосЗМІ також повідомляють, що горіли дві будівлі - вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі - 1500 квадратних метрів.
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