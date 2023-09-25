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"До початку жовтня": Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW

Юлія Куришко
25 вересня 2023, 09:43 оновлено 25 вересня, 09:43
Путін дав Шойгу час до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій.
'До початку жовтня': Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW
Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізовна бригада, скріншот: відео

В Інститі вивчення війни розкрили, що російський президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ та повернути ініціативу на фронті російським військам.

"Інсайдерське джерело в Кремлі стверджувало, що Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу місячний термін до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на передовій, зупинити українські контрнаступи та повернути російським військам ініціативу", - йдеться у свіжому звіті ISW.

Аналітики вважають, що це може вказувати на те, що російське військове командування, можливо, "віддає накази про постійні контратаки в надії змусити український контрнаступ досягти кульмінації, навіть високою ціною для російського військового потенціалу".

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В ISW припускають, що Шойгу переконував Путіна усунути Михайла Теплінського від командування повітрянодесантних військ. Це стане можливим, якщо Шойгу зможе досягти цілей очільника Кремля під час контрнаступу.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ серйозно незадоволені Шойгу і Герасимовим. Командувача 58-ї окупаційної армії агресора РФ генерала Івана Попова звільнили не через невдачі загарбників, а через критику Сергія Шойгу, пишуть розвідники.

Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря. Міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу звинуватив Україну в нібито "терактах" та вигадав, що ЗСУ, мовляв, "вже провалили контрнаступ".

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війна в Україні Сергій Шойгу контрнаступ ЗСУ
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