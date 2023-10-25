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"Потрібно все": дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно

Юлія Куришко
25 жовтня 2023, 04:00
Хара вважає, що це найбільша потуга в світі з точки зору збройних сил в Європі, тобто кількості військових, техніки.
'Потрібно все': дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно
Хара розкрив, що США та Україна може виготовляти спільно / колаж: Главред, фото: ОПУ, 4 окрема танкова бригада

В інтервʼю Главреду експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів, що саме Україна зможе спільно виробляти зі США після завершення війни.

"Складно сказати, бо нам потрібно все. Ми воюємо з найбільшою ядерною потугою, бо якщо міжконтинентальних, балістичних ракет та боєзарядів у росіян однакова кількість з американцями, то тактичної ядерної зброї у РФ більше", - зазначив експерт.

Хара вважає, що це найбільша потуга в світі з точки зору збройних сил в Європі, тобто кількості військових, техніки. І фактично Україні треба захищатися по всьому спектру, тому потрібно все, адже в нас немає чогось такого, що ми виробляємо і чого нам не потрібно збільшити.

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"Звичайно, що з точки зору війни зараз і в майбутньому (тим паче якщо ми хочемо замислюватися про створення системи стримування Росії), то нам потрібні асиметричні речі. Передусім це ракетні системи. І тут є обмеження – я впевнений, що американці рогами і копитами будуть проти цього, бо вони не хочуть розповсюдження ракетних технологій. А нам же потрібно не на своїй території наступну війну воювати, а погрожувати всій глибині Російської Федерації, щоб вона замислилася, чи потрібно їй на нас нападати", - пояснив він.

Експерт наголосив, що виробництво дронів теж може бути, але дрони стратегічного рівня Штати точно не будуть Україні давати, як і технології для них.

"Скоріше за все, вони будуть орієнтуватися і давати нам все, що потрібно для армії, тобто снаряди, артилерійські системи. Тобто щось не таке далекобійне – на 30, 40 кілометрів, але не на 100, 200 чи 500. Звичайно, що і бронетехніка може бути – на це вони радо підуть і навіть зможуть ділитися певними технологіями. Тим паче, що у нас є база для цього, адже Україна виробляла бронетехніку і танки", - розповів Хара.

Він також додав, що літаки Україна не потягне, тому у їхній розробці для спільного виробництва немає сенсу. Однак на виробництво певних авіаційних боєприпасів Штати погодяться (наприклад, ракети ближнього чи середнього радіусу дії), а також стрілецької зброї.

Нагадаємо, що США передумали урізати військову допомогу Україні. Розмір допомоги не зменшиться на 300 мільйонів доларів, як повідомлялося раніше. Маккарті зазначив, що вилучити допомогу з Держдепу "стає складніше".

Дипломат пояснив, чому США тягнуть з ATACMS для ЗСУ. Як каже дипломат Олександр Хара, американські генерали бережуть ATACMS на випадок, якщо доведеться обороняти Тайвань від можливих атак китайської армії.

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війна в Україні новини США
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