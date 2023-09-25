Знищені старші офіцери РФ: дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк

В результаті удару безпілотників по військовому аеродрому "Халіно" в Курської області знищено офіцерів авіаційного полку армії країни-агресора.
Відзначається, що безпілотниками була атакована база 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова, повідомляє LIGA.net з посиланням на дані джерела в Головному управлінні розвідки.
В результаті ліквідовані або отримали поранення:
- командир 14 авіаполку;
- один з його заступників;
- група офіцерів-авіаторів;
- представник військової контррозвідки ФСБ;
- працівники аеродрому.
За даними джерела, "потужний" вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, а з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих і поранених".
За його словами, "український БПЛА" нібито був перехоплений засобами радіоелектронної боротьби росіян поруч з аеродромом, після чого безпілотник "безпечно приземлився" на ЗПС.
"Для його огляду і подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку і офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", – розповів він.
Аеродром Халіно
Розташований за 7 км на схід від центру міста. Є аеродромом спільного базування (використовується як цивільною, так і військовою авіацією).
У серпні 2023 року аеропорт атакований безпілотниками, були пошкоджені кілька літаків і елементи ППО.
На озброєнні 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку ім. Жданова стоять літаки Су-30СМ.
Раніше повідомлялося, що в Курській області в ніч на 25 грудня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі запевняють, що "бавовна" сталася в районі аеродрому "Халіно". Місцеві жителі чули відразу кілька вибухів близько 4 години ранку.
Раніше повідомлялося, що дрони з вибухівкою атакували ворожі "Тушки". На аеродромі "Дягілєво" були пошкоджені стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.
Нагадаємо, раніше країну-агресора РФ знову атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони. За його словами, немає інформації про постраждалих в результаті падіння уламків.
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