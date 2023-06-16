Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона

Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". Площа загоряння - близько 2000 кв. м.

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Пожежа в Курську спалахнула на заводі "Белполь" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі в російському Курську на заводі з виробництва текстилю "Белполь" спалахнула потужна пожежа. Перед пожежею місцеві жителі чули вибух.

Як пишуть російські пропагандистські Telegram-канали, безпілотник "атакував вишку зв'язку в селищі Красникове", але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю текстильного підприємства "Белполь".

Пожежа в населеному пункті почалася близько 02:14.

відео дня

Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". На відео з камери домофона видно яскравий спалах, після цього почалася пожежа.

РосЗМІ також повідомляють, що горіли дві будівлі – вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі - 1500 квадратних метрів.

Вночі Курськ атакував дрон, пишуть росЗМІ / скріншот

В МНС РФ уточнили, що загоряння виникло на складі з пухом.

"Площа загоряння близько 2000 кв.м. У гасінні задіяні понад 40 осіб і 10 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео пожежі в Курську:

Як повідомляв Главред, в ніч на 15 червня в російському Краснодарі було голосно - в місті прозвучали потужні вибухи. Їхні звуки чули в кожному районі міста, у деяких жителів в квартирах навіть затремтіли вікна.

26 травня в центрі міста Краснодар в РФ також прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ писали про те, що місто було атаковане безпілотниками.

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