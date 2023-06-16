УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дрона

Анна Ярославська
16 червня 2023, 06:42 оновлено 16 червня, 06:57
81
Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". Площа загоряння - близько 2000 кв. м.
Пожежа в Курську
Пожежа в Курську спалахнула на заводі "Белполь" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі в російському Курську на заводі з виробництва текстилю "Белполь" спалахнула потужна пожежа. Перед пожежею місцеві жителі чули вибух.

Як пишуть російські пропагандистські Telegram-канали, безпілотник "атакував вишку зв'язку в селищі Красникове", але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю текстильного підприємства "Белполь".

Пожежа в населеному пункті почалася близько 02:14.

відео дня

Перед пожежею очевидці чули "гучну бавовну". На відео з камери домофона видно яскравий спалах, після цього почалася пожежа.

РосЗМІ також повідомляють, що горіли дві будівлі – вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі - 1500 квадратних метрів.

Вночі Курськ атакував дрон
Вночі Курськ атакував дрон, пишуть росЗМІ / скріншот

В МНС РФ уточнили, що загоряння виникло на складі з пухом.

"Площа загоряння близько 2000 кв.м. У гасінні задіяні понад 40 осіб і 10 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео пожежі в Курську:

Скріншот

Як повідомляв Главред, в ніч на 15 червня в російському Краснодарі було голосно - в місті прозвучали потужні вибухи. Їхні звуки чули в кожному районі міста, у деяких жителів в квартирах навіть затремтіли вікна.

26 травня в центрі міста Краснодар в РФ також прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ писали про те, що місто було атаковане безпілотниками.

Інші новини:

новини Росії Курськ безпілотник пожежа
Реклама

Головне за день

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – Фесенко

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – Фесенко

04:40 Світ
Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війну

Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війну

23:06 Україна
Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - Гуменюк

Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - Гуменюк

22:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

06:59

Лепсам хочеться взяти участь у геноцидіПогляд

06:42

Під Курськом в РФ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронаВідео

06:30

Як сказати українською "взгрустнулось": Авраменко назвав милозвучний відповідникВідео

05:30

Як отримати хороший урожай солодкого перцю: прості поради для кожного дачника

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:40

"Не буде виходу": регіони в РФ відколються, коли Москва припинить давати гроші – ФесенкоВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 16 червняВідео

03:40

Які речі роблять стрункішою фігуру: як скинути пару кілограм за допомогою одягуВідео

03:15

Зірка серіалу "Слуга народу" пожаліла "хороших росіян" у Швеції

Реклама
02:50

Пригожин почав руйнувати класичні правила існування путінського режиму - ФесенкоВідео

02:20

Гірше, ніж після Фукусіми: Кошарна розповіла про наслідки можливої аварії на ЗАЕС

01:35

Експерт попередила про новий план шантажу Києва окупантами в плані ЗАЕС

00:15

Експерт розповіла про фукусімський сценарій у разі аварії на ЗАЕСВідео

00:02

У РФ знайшли досиліконове фото "страшно" красивої "місіс Росії"

15 червня, четвер
23:37

Росіяни зганьбилися диким фейком про "знищення" HIMARSВідео

23:29

"Упс, ще вагітна": дружина Чмерковського поділилася сильно пузатим фото

23:06

Зеленський розповів, що трапиться, якщо Україна програє війнуВідео

23:05

"Ектор, ти пішов з життя": у мережі попрощалися з відомим шеф-кухарем

22:43

Окупанти на півдні відтягнули позиції на відстань до 15 км - ГуменюкВідео

22:38

Ніхто не може стримати сміх: жінка обрала дуже дивне ім'я для майбутньої дитини

Реклама
21:58

Танки не витримають: Путін боїться снарядів із ураном, які вже має УкраїнаВідео

21:50

"Останній бій": на 1+1 Україна відбудеться премʼєра документального проєкту ТСН

21:24

Стаховський пригрозив кривдникам нареченої "Да Вінчі": "Смітник – це найпростіше"

21:23

Плюс 10 грн за літр: ціни на бензин в Україні різко злетятьВідео

21:19

Українські біженці у Польщі можуть отримати допомогу: кому виплатять 6 тисяч гривень

20:59

Залишить бункер: у Кремлі підтвердили поїздку Путіна в Туреччину

20:30

Вибухова оптична ілюзія: тільки геній може знайти 10 прихованих облич на дереві

20:18

"Пристрасний" або "страсний": Авраменко розповів, як правильно говоритиВідео

20:00

Наталя Могилевська здивувала фото свого обличчя без макіяжу зблизька

19:58

У Генштабі пояснили, чому ракетні атаки РФ не припиняютьсяВідео

19:56

Денис Казанський. Лукашенко проговорився і спалив бункерногоВідеоблоги

19:50

ЗСУ просуваються на кілометр на кожному напрямку наступу - МалярВідео

19:47

Робочий лайфхак: як зробити так, щоб лак тримався довше

19:29

В чому різниця між попередніми і цим контрнаступомПогляд

19:28

У тяжких боях під Бахмутом загинув відомий фотограф та син дисидентаВідео

19:23

"В українців є чимало бойових потужностей": глава Пентагону жорстко осадив РФ

19:12

Росія програє війну: Зеленський назвав одну умову перемоги ЗСУВідео

18:48

Чорне море в Одесі "зацвіло": експерти виявили небезпечні бактерії у водіВідео

18:44

"Буде загострення": астрологи попередили про максимально важкі втрати для УкраїниВідео

18:29

Яка різниця між книгою і книжкою: Авраменко вразив несподіваною відповіддюВідео

Реклама
17:51

"Обличчя Росії": у мережі висміяли танцюючу і співаючу Волочкову

17:43

Підвищення тарифів на електрику: українцям перерахують субсидії

17:36

Розстріляли впритул і не давали забрати тіла: російська ДРГ вбила 6 лісівників на Сумщині

17:32

В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили датиВідео

17:31

Знову в злиднях: в Росії померла популярна актриса радянського кіно

17:17

"Відчуваю себе вигнанцем": популярний український дизайнер здійснив камінг-аутВідео

17:08

Маразм міцнішав: Охлобистін отримав орден За "заслуги перед Запорізькою областю"

17:00

Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - ІгнатВідео

16:53

Що потрібно зробити влітку, щоб стати щасливим: порада всім знакам зодіакуВідео

16:50

FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті реклама

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти