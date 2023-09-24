Подвійна 'бавовна': ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську - ЗМІ

Сьогодні, 24 вересня, український безпілотник влучив у будівлю ФСБ в центрі російського Курська. Пізніше повідомили про ще один приліт.
Як повідомив співрозмовник УП в ГУР, що спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає.
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт стверджує, що в результаті цієї атаки "незначно постраждав дах".
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Однак джерело УП наголосило, що було пряме попадання дрона в будівлю.
Пізніше у Курську був ще один приліт безпілотника, теж почалась пожежа. Є інформація, що сталось влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому.
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