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"З Бандерою не вступить до ЄС": Варшава висунула безкомпромісний ультиматум Києву

Анна Ярославська
30 червня 2026, 10:07
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Владислав Косиняк-Камиш пригрозив, що Польща блокуватиме євроінтеграцію України.
Владислав Косиняк-Камиш, Європейський Союз, Польща
Польща заблокує інтеграцію в ЄС через вшанування лідерів ОУН-УПА / Колаж: Главред, фото: polsatnews.pl, ОП, pixabay.com

Головні тези:

  • Польща заблокує євроінтеграцію України
  • У Києва будуть серйозні проблеми через вшанування ОУН-УПА
  • Варшава займе жорстку позицію в питаннях національної пам'яті

Варшава блокуватиме вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не припинить вшановувати діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандеру. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Polsat News.

Польський чиновник попередив, що на Київ чекають "серйозні проблеми" у процесі євроінтеграції. Вони будуть спричинені тим, що ОУН та УПА й надалі використовуються як національні символи.

відео дня

За словами Косиняка-Камиша, Польща дотримуватиметься жорсткої позиції в цьому питанні.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не буде вказувати нам, як голосувати з питання вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", - наголосив польський чиновник.

Віце-прем’єр також нагадав, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, має послідовно дотримуватися суворих вимог. Вони стосуються й питань національної пам’яті.

"У ЄС не можна ставити на п’єдестал тих, хто підриває європейську співпрацю", - додав Косиняк-Камиш.

​Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред ​

Скандал між Україною та Польщею - останні новини за темою

26 травня, напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування на честь "Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ.

Хвиля обурення прокотилася Польщею. Польські політики називали це скандальним.

Президент Кароль Навроцький заявив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла - це найстаріша та найвища державна нагорода Польщі.

Рішення Зеленського розкритикував і голова польського уряду Дональд Туск.

Зеленський повернув Орден Білого Орла президенту Польщі через "Нову пошту". Він підкреслив, що це не впливає на вдячність України польському народу за підтримку в боротьбі з агресією.

Слідом за главою держави про повернення власних польських державних нагород заявили колишній президент Леонід Кучма, керівники української влади, дипломати та чиновники, назвавши такий крок Варшави політичною помилкою, яка може зіграти на руку Росії. Детальніше читайте в матеріалі: Не лише Зеленський: хто з українських топ-чиновників відмовився від польських нагород, список.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про можливу реакцію Києва на недружні кроки. За його словами, дзеркальні заходи у зовнішній політиці допоможуть захистити національні інтереси України в нинішніх умовах.

Чому переговори про вступ можуть виявитися складними для України

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук вважає, що перший кластер переговорів про вступ України до ЄС, де йдеться про загальні реформи, може стати найскладнішим для Києва.

"Наприклад, горезвісне питання корупції. З одного боку, ніхто не очікує, що ми повністю подолаємо корупцію і у нас не буде жодного корупційного злочину. Будьмо реалістами. Але тоді виникає питання: як оцінити, що Україна успішно виконує свої зобов’язання?", – зазначив він.

За його словами, з одного боку, корупційні скандали певною мірою шкодять Україні, але вони мають і парадоксальний позитивний ефект – адже це доказ того, що система працює.

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Про джерело: Polsat News

Polsat News - польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

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