"Я жива, заспокойтеся": зірка "Жіночого Кварталу" розповіла про пережитий приліт

Актриса розкрила, як справляється з важкими спогадами.

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Валерія Товстолєс про приліт до школи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерія Товстолєс

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Валерія Товстолес розповіла про пережитий напад у її дворі

Як зірка справляється з травматичними спогадами

Зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс згадала про день, коли її двір став ціллю удару РФ. В інтерв’ю 1+1 артистка розповіла про те, який слід у її житті залишила ця страшна подія.

Того дня актриса налякала шанувальників і колег емоційним дописом, який починався з двох коротких, але ключових слів: "Я жива". Тоді в її районі прогриміли потужні вибухи - влучання сталось прямо в сусідню школу.

відео дня

Реакція Валерії Товстолєс на влучання у її двір / фото: instagram.com, Валерія Товстолєс

"Ніч була страшною: були обстріли, ми дивилися, як гасили пожежу, не спали, бо думали, що раптом знадобиться якась допомога. Вранці я просто заснула й вимкнула телефон. Почалася репетиція, мені почали дзвонити, але не могли додзвонитися. Усі бачили, що приліт був поруч зі школою, і знали, що я живу неподалік. Дівчата та хлопці з "Кварталу" дуже за мене хвилювалися .Коли я вийшла на зв’язок, перше, що написала всім: "Я жива, заспокойтеся, все добре", - поділилася Товстолєс.

Вийшовши на зв’язок і побачивши десятки тривожних повідомлень, перше, що зробила Лера - заспокоїла близьких. Зірка "Жіночого кварталу" зізналася, що досі спокійно не може дивитися у бік школи, яка постраждала ворожого удару тієї страшної ночі. Втім, актриса зазначила, що будівлю школи вже активно відновлюють. Товстолєс щиро вірить, що зовсім скоро туди повернеться життя і дитячі голоси.

Валерія Товстолєс - "Жіночий квартал" / фото: instagram.com, Валерія Товстолєс

"Школу зараз досить швидко відновлюють. Не знаю, чи встигнуть до 1 вересня, але дуже сумно бачити, як місце, де раніше бігали діти й постійно були свята, перетворилося на зруйновану будівлю. Але я дуже вірю, що її швидко відновлять і незабаром там знову закипить життя", - підсумувала артистка.

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Про шоу: "Жіночий квартал" "Жіночий квартал" - гумористичне розважальне телевізійне шоу, яке виходить на телеканалі "1+1 Україна" з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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