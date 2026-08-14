Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Міноборони РФ цинічно погрожує "заморозити" українців: в ЦПД різко відповіли

Анна Косик
14 серпня 2026, 11:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Взимку справді може не бути світла та тепла, але не в українців.
Міноборони РФ цинічно погрожує 'заморозити' українців: в ЦПД різко відповіли
В Україні відповіли на зухвалу заяву Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/mod_russia

Коротко:

  • У Росії погрожують заморозити українців цієї зими
  • Україна готується діяти дзеркально в холодний період цього року
  • Росіяни взимку можуть залишитися без світла та тепла

Міноборони країни-агресорки Росії цинічно опублікувало 14 серпня у Telegram-каналі нібито попередження для українців про "заморозку" взимку. До короткого підпису окупанти додали фото "Шахеда" з підписом "як сніг на голову".

На цю публікацію відреагував очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Він у відповідь анонсував відсутність світла та тепла взимку, але не в українців.

відео дня
Міноборони РФ цинічно погрожує 'заморозити' українців: в ЦПД різко відповіли
Повідомлення Міноборони РФ / фото: скріншот

"Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", - зауважив він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

За словами Коваленка, росіяни тепер можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним.

"Дзеркало завжди працює. Що посієш - те й пожнеш", - наголосив очільник ЦПД.

Міноборони РФ цинічно погрожує 'заморозити' українців: в ЦПД різко відповіли
Реакція Андрія Коваленка на заяву Міноборони РФ / фото: скріншот

За якої умови РФ не зможе знищити критичні системи України взимку

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, за рахунок розсіювання Україна може уникнути катастрофічних наслідків російських атак. Це стосується всіх необхідних систем: енергетики, електроенергії, тепла, водопостачання, водовідведення тощо.

Якщо Україна займеться розподілом, росіянам не буде сенсу завдавати ударів по тисячах когенераційних установок. У них просто не буде стільки ракет. І це стосується не тільки безпосередньо систем життєзабезпечення. Це стосується палива, їжі, одягу, будівельних матеріалів.

Підготовка України до зими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна поступово входить у фазу активної підготовки до чергового опалювального сезону, який може стати найважчим випробуванням за час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Напередодні стало відомо, що Росія готується перетворити наступний опалювальний сезон на новий інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по об'єктах генерації електроенергії й тепла.

Більше новин:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Міноборони РФ новини України Андрій Коваленко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нищівний удар по енерговузлах РФ: Мадяр заявив про ураження сотень цілей

Нищівний удар по енерговузлах РФ: Мадяр заявив про ураження сотень цілей

12:06Війна
Міноборони РФ цинічно погрожує "заморозити" українців: в ЦПД різко відповіли

Міноборони РФ цинічно погрожує "заморозити" українців: в ЦПД різко відповіли

11:13Війна
У Зеленського виникла проблема з призначенням посла України в США: що відомо

У Зеленського виникла проблема з призначенням посла України в США: що відомо

10:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Помідори вперто залишаються зеленими: простий прийом для дружнього дозрівання

Помідори вперто залишаються зеленими: простий прийом для дружнього дозрівання

Досвідчені господині перед сном насипають сіль в унітаз: для чого

Досвідчені господині перед сном насипають сіль в унітаз: для чого

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці автомобіля на скелі за 25 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці автомобіля на скелі за 25 с

У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

У Кремлі заговорили про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули

Мирна угода з Росією: ЗМІ дізналися, якого сценарію переговорів побоюється Київ

Мирна угода з Росією: ЗМІ дізналися, якого сценарію переговорів побоюється Київ

Останні новини

12:19

Не підведуть навіть у складний момент: коли народжуються найнадійніші люди

12:06

Нищівний удар по енерговузлах РФ: Мадяр заявив про ураження сотень цілейВідео

11:51

Який колір волосся буде у дитини: батьків може здивувати результат

11:42

Захід сонця у банці: як перетворити кавунові шкірки на королівське варенняВідео

11:40

"Я жива, заспокойтеся": зірка "Жіночого Кварталу" розповіла про пережитий приліт

Потрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєюПотрібно щонайменше 500 Patriot: Роман Світан — про захист України від ударів балістичною зброєю
11:35

Ліжко перестане скрипіти за лічені хвилини: чим потрібно натерти ламеліВідео

11:13

Міноборони РФ цинічно погрожує "заморозити" українців: в ЦПД різко відповіли

11:02

"Син вдома": Олександр Пономарьов показав спадкоємця-красеня

10:57

У Зеленського виникла проблема з призначенням посла України в США: що відомо

Реклама
10:57

Чому великим породам собак потрібен спеціальний корм: пояснює український виробник PRACTIK новини компанії

10:50

Підступний тест з ПДР з круговим рухом: яка з траєкторій дозволяєтьсяВідео

10:47

Від прохолодних ночей до спеки в +35: синоптик попередив про різку зміну погоди в Україні

10:44

РФ не зможе знищити критичні системи України взимку: експерт назвав умову

09:55

"Моя дружина": соліст "СКАЙ" Собчук вперше розповів про нову родинуВідео

09:55

Помідори на зиму з секретним інгредієнтом: рецепт смачної заготовки за 30 хвилин

09:38

"Страх цілком обґрунтований": танкери РФ обвішали сітками для захисту від дронів — FT

09:18

Портников: чому "війна міст" Ірану та Іраку повторюється в ударах по Одесі й БєлгородуПогляд

09:10

Росія вбила 9-літнього хлопчика і його маму: дрони атакували сім'ю на Сумщині

08:39

Україна може отримати ракети-перехоплювачі, але не від США: в ISW назвали країну

08:29

Бензинова криза докотилася до Москви: водії залишають автомобілі прямо в чергахВідео

Реклама
08:04

Мирна угода з Росією: ЗМІ дізналися, якого сценарію переговорів побоюється Київ

07:55

Потужна пожежа в Єнакієвому: горить ТЦ "Галактика", де закуповувалися окупантиВідео

07:05

Атака дронів на Москву та Санкт-Петербург, у Усть-Лузі спалахнула пожежа: що відомо

06:21

Гороскоп на завтра, 15 серпня: Тельцям - хороші новини, Скорпіонам - радість

05:55

Відмовлялася від їжі та води: Дженна Ортега схудла до кістокВідео

05:16

Молода кукурудза за 10 хвилин: шеф-кухар показав незвичний спосіб приготування

04:30

Знайомства, подорожі та гроші: чотирьох знаків зодіаку чекає вир пригод

04:03

Салат з баклажанів на зиму "Десятка": рецепт за 35 хвилин

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сніданку з кавою за 27 с

03:08

Зелені помідори не пропадуть: що приготувати з недозрілих плодів

01:50

Трамп готує жорсткий крок для Путіна: з чим Віткофф і Кушнер вирушать до РФ

00:55

Навіщо господині одягають пакет на віник: хитрість, яка спрощує прибирання

13 серпня, четвер
23:55

Помідори вперто залишаються зеленими: простий прийом для дружнього дозріванняВідео

23:34

Путін ховається від атак ЗСУ в бронепоїзді і запускає фальшиві кортежі - NYT

23:21

Йдуть до кінця: чотири місяці народження, які не вміють кохати наполовину

22:58

У Німеччині ввели нові умови для українських чоловіків: чи можлива депортація

22:32

Життя зміниться на краще: яких знаків зодіаку очікує удача та достаток

22:24

У дев'яти тоннах сміття знайшли каблучки з діамантами: пішло всього 10 хвилин

22:15

У Москві відреагували на пропозиції України щодо завершення війни: що сказали

21:38

Жінка спробувала незвичайний спосіб охолодити будинок у спеку, і він спрацював

Реклама
21:25

Дизель по 100 гривень уже не фантастика: коли ціни на АЗС можуть злетіти

21:20

Україна передала РФ пропозицію про перемир'я в Чорному морі - Reuters

21:14

Жодних суворих дієт: подружжя, якому вже за 100 років, назвало 5 правил життя

20:32

РФ знайшла слабке місце Києва: чому балістичних ударів ставатиме все більшеВідео

20:15

Тест на на IQ: потрібно знайти три відмінності на картинці з дідусем за 17 с

20:03

Незручний момент з Меган Маркл на червоній доріжці став вірусним: що сталосяВідео

19:49

Будинок мрії за мільйони, хочуть знести через "неправильне вікно": що не так

19:40

У Польщі зірвали замах на "незручну для Путіна" людину - Туск

19:36

Одна помилка на АЗС може "вбити" двигун: що не варто робити водіямВідео

19:10

Вибори без вибору: Кремль готує нову виставу на окупованих територіях України - КоваленкоПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти