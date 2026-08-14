Міноборони РФ цинічно погрожує 'заморозити' українців: в ЦПД різко відповіли

Взимку справді може не бути світла та тепла, але не в українців.

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В Україні відповіли на зухвалу заяву Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/mod_russia

Коротко:

У Росії погрожують заморозити українців цієї зими

Україна готується діяти дзеркально в холодний період цього року

Росіяни взимку можуть залишитися без світла та тепла

Міноборони країни-агресорки Росії цинічно опублікувало 14 серпня у Telegram-каналі нібито попередження для українців про "заморозку" взимку. До короткого підпису окупанти додали фото "Шахеда" з підписом "як сніг на голову".

На цю публікацію відреагував очільник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Він у відповідь анонсував відсутність світла та тепла взимку, але не в українців.

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Повідомлення Міноборони РФ / фото: скріншот

"Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", - зауважив він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

За словами Коваленка, росіяни тепер можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла, в декого і тепла, поруч із пальним.

"Дзеркало завжди працює. Що посієш - те й пожнеш", - наголосив очільник ЦПД.

Реакція Андрія Коваленка на заяву Міноборони РФ / фото: скріншот

За якої умови РФ не зможе знищити критичні системи України взимку

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, за рахунок розсіювання Україна може уникнути катастрофічних наслідків російських атак. Це стосується всіх необхідних систем: енергетики, електроенергії, тепла, водопостачання, водовідведення тощо.

Якщо Україна займеться розподілом, росіянам не буде сенсу завдавати ударів по тисячах когенераційних установок. У них просто не буде стільки ракет. І це стосується не тільки безпосередньо систем життєзабезпечення. Це стосується палива, їжі, одягу, будівельних матеріалів.

Підготовка України до зими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна поступово входить у фазу активної підготовки до чергового опалювального сезону, який може стати найважчим випробуванням за час повномасштабної війни.

Раніше повідомлялося, що швидкість та якість підготовки до нового опалювального сезону у Києві та містах-мільйонниках не відповідає реаліям. Тому українцям треба готуватися до складної зими.

Напередодні стало відомо, що Росія готується перетворити наступний опалювальний сезон на новий інструмент тиску на Україну, завдаючи ударів по об'єктах генерації електроенергії й тепла.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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