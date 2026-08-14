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Азовське море гине через війну: яка риба може зникнути назавжди

Віталій Кірсанов
14 серпня 2026, 15:23
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Росія руйнує екосистему Азовського моря, переконаний Петро Андрющенко.
Росія руйнує екосистему Азовського моря
Росія руйнує екосистему Азовського моря / Колаж "Главред", фото: УНІАН

Що сказав Петро Андрющенко:

  • Росія знищила Азовське море
  • Особливо помітні зміни відбулися в Таганрозькій затоці

Повномасштабна війна Росії проти України серйозно впливає на екологічний стан Азовського моря. Через зміну природних умов поступово скорочується чисельність традиційних видів азовської риби. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

"Росія вбила Азовське море. Буквально", - заявив Андрющенко.

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Він також звернув увагу на заяви російських представників про те, що за рік запаси піленгаса в Азовському морі нібито збільшилися приблизно на 30% порівняно з 2025 роком.

За словами Андрющенка, однією з причин цього є підвищення солоності води, завдяки чому для піленгаса створюються більш сприятливі умови для природного розмноження.

Він зазначив, що, за оцінками вчених, до 2007 року середня солоність Азовського моря становила близько 10‰. Наразі ж цей показник сягнув приблизно 15‰. Особливо помітні зміни відбулися в Таганрозькій затоці, де солоність збільшилася більш ніж удвічі. Саме в цьому районі розташовані Новоазовськ і Маріуполь, які до окупації були одними з основних постачальників азовської риби в Україну.

Для порівняння: солоність Чорного моря становить близько 18‰.

При цьому запаси тюльки продовжують скорочуватися. Однією з причин фахівці називають маловоддя останніх років і зменшення річкового стоку, що сприяє подальшому підвищенню солоності Азовського моря.

Як підкреслив Андрющенко, фактично Азовське море поступово переходить у новий екологічний стан. Зміна рівня солоності впливає на видовий склад його мешканців. Морські види, зокрема піленгас, отримують переваги, тоді як прісноводно-солонуватоводні види, включаючи тюльку, стикаються з погіршенням умов для існування.

На думку Андрющенка, у перспективі може зникнути не тільки тюлька, а й інші традиційні види риби, зокрема осетрові, білуга та судак.

"Це матиме довгострокові наслідки як для морської екосистеми, так і для структури промислового рибальства", - заявив він.

РФ готує екологічні катастрофи в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російські війська після звільнення Херсона взяли курс на регулярні удари по місту, щоб залякати місцевих жителів. Кремль прагне не тільки перетворити великий населений пункт на руїни, а й спровокувати серйозну екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути Туреччина, Румунія та Болгарія.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко підтвердив плани росіян. За його словами, у разі реалізації цих планів Херсон залишиться без водопостачання, а стічні води не зможуть потрапити до водоочисних споруд. У разі переповнення колекторів неочищені стоки можуть безпосередньо потрапити до Дніпра та Чорного моря.

В Одесі наприкінці 2025 року було зафіксовано масову загибель птахів через розлив соняшникової олії в море. Причиною маслянистих плям на воді стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак на портову інфраструктуру.

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Про особу: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахи окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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