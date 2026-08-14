"Син вдома": Олександр Пономарьов показав спадкоємця-красеня

Народний артист України опублікував спільне фото з Олександром-молодшим.

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Олександр Пономарьов показав сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

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Як виглядає 19-річний син Олександра Пономарьова

На кого з батьків він схожий

Народний артист України Олександр Пономарьов порадував шанувальників рідкісним сімейним контентом. Співак поділився свіжим спільним фото з 19-річним сином у своєму Instagram.

Виконавець показав, як помітно виріс його єдиний син Олександр, народжений у шлюбі з Вікторією Мартинюк. На знімку вони позують удвох на терасі будинку, з теплими посмішками дивлячись у камеру.

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"Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома", - зворушливо й лаконічно підписав публікацію Пономарьов.

Як виглядає син Олександра Пономарьова / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Знімок швидко набрав тисячі лайків і сотні захоплених коментарів. Користувачі мережі звернули увагу на те, наскільки сильно змінився Олександр-молодший. Якщо раніше багато хто вважав його точною копією мами, то тепер юнак стає дедалі більше схожим на свого знаменитого батька.

"Дуже схожі! Вже б не впізнала Сашу! Обидва красені"

"Як Саша стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз ви стаєте дуже схожими. Особливо на молодих фотографіях тата"

"Саша стає схожим на Вас"

Олександр Пономарьов - особисте життя / фото: instagram.com, Олександр Пономарьов

Нагадаємо, що Олександр Пономарьов-молодший народився 15 лютого 2007 року. Незважаючи на те, що співак і його колишня обраниця Вікторія Мартинюк розійшлися ще у 2012 році, артист завжди брав найактивнішу участь у житті сина і зумів налагодити з ним довірливі та близькі стосунки.

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Про персону: Олександр Пономарьов Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" - у 2003 році пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова посіла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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