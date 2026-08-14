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РФ не зможе знищити критичні системи України взимку: експерт назвав умову

Анна Косик
14 серпня 2026, 10:44
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В України ще є час, щоб запобігти критичним ураженням внаслідок російських обстрілів.
энергетика, ракета
У росіян не вистачить ракет, щоб знищити енергосистему України, якщо відбудеться правильна підготовка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що сказав Світан:

  • Україна має час на підготовку до проходження опалювального сезону
  • Удари РФ не матимуть катастрофічного впливу взимку, якщо роззосередити системи
  • Кабмін приступив до планування розподілу критично важливих мереж

Країна-агресорка Росія переходить до нової фази війни на виснаження. Ворог хоче суттєво ускладнити життя українців у зимовий період, але чи вдасться це йому - залежить від підготовки країни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, в України ще є час на підготовку.

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"Практично вся неокупована територія України - близько 500 тисяч квадратних кілометрів - це полігон для російських засобів ураження різного рівня: починаючи від дронів і закінчуючи крилатими та балістичними ракетами, включаючи ті самі "Кинжали" з дальністю під дві тисячі кілометрів. Практично будь-яка точка нашої країни може опинитися під ударом. А раз це поле бою, значить, і закони забезпечення безпеки мають бути такими ж, як на полі бою. Насамперед - розсіювання", - наголосив експерт.

Україна може уникнути серйозних уражень

За рахунок розсіювання, на думку Світана, Україна може уникнути катастрофічних наслідків російських атак. Це стосується всіх необхідних систем: енергетики, електроенергії, тепла, водопостачання, водовідведення тощо.

"Вони мають працювати в розрізненому режимі, як це робиться на полі бою. Чому досі жодна сторона не змогла повністю знищити аеродром супротивника? Тому що аеродромне поле вразити не так просто. Це площа в кілька гектарів, три кілометри залізобетонної смуги, десятки метрів завширшки, безліч руліжних доріжок тощо... Навіть літаки, які базуються на аеродромах, постійно пересуваються по аеродромному полі", - пояснив він.

Дивіться відео про захист України від російської балістики:

За таким же принципом має під час опалювального сезону працювати уся система життєзабезпечення України. Ті інфраструктурні об’єкти, які зараз існують і є глобальними, мають бути роздроблені й розсіяні.

"Виробництво енергії має бути когенераційним - щоб можна було одночасно виробляти електроенергію та тепло. І таких установок має бути багато. Аж до однієї когенераційної установки на кілька будинків. Але цим треба займатися. Можливість є. Такі установки виробляються й продаються... Деякі керівники великих і не тільки великих міст уже цим займаються", - додав Світан.

Також важливо налагодити розподіл водопостачання та водовідведення. Якщо це зробити, вплив російських атак буде не настільки критичним, бо мережева система передачі електроенергії дозволяє перенаправляти потоки. Те саме стосується води, тепла та інших систем.

РФ не зможе знищити критичні системи України взимку: експерт назвав умову
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

"Тоді росіянам не буде сенсу завдавати ударів по тисячах когенераційних установок. У них просто не буде стільки ракет. І це стосується не тільки безпосередньо систем життєзабезпечення. Це стосується палива, їжі, одягу, будівельних матеріалів тощо", - підсумував експерт.

За його даними, Кабмін вже займається розподілом на рівні як і державних, так і приватних структур. Якщо цей план вдасться реалізувати, РФ не зможе навіть за рахунок усіх наявних засобів "придушити" українців.

Тривожний прогноз опалювального сезону в Україні

Главред писав, що за словами народного депутата фракції "Слуга народу" Богдана Кицака, мешканці України можуть потенційно у будь-який момент опинитися в умовах відключення світла та води в осінньо-зимовий період.

Причиною цього стануть удари Росії. Нардеп зауважив, що протягом останніх місяців РФ фокусує увагу на обстрілах столиці, але невідомо, чи в зимовий період ця тенденція збережеться.

Підготовка України до осінньо-зимового періоду - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду. Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі.

Раніше повідомлялося, що мешканцям Києва цієї зими доведеться жити у квартирах з температурою на рівні 12-15 градусів, бо столичні теплоелектроцентралі після ударів РФ не здатні вийти на повну генерацію тепла незалежно від погодних умов.

Напередодні стало відомо, що сценарій, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми зі світлом та опаленням, є дуже ймовірним. Українцям уже зараз варто готуватися до складного опалювального сезону.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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