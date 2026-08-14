Свіже повітря повернеться не скоро: Україну накриває затяжна спека

Ви дізнаєтеся:
- Чи будуть опади у найближчі дві доби в Україні
- Якою буде максимальна температура під час нової хвилі спеки
- Коли спека піде на спад
Погода в Україні у найближчі вихідні буде комфортною під впливом антициклону, який організує рідкісну атмосферну одностайність. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
15 та 16 серпня повсюди переважатиме суха сонячна погода. Проте температура повітря буде дещо відрізнятися в деяких областях.
У суботу протягом дня очікується температура +25+28 градусів, на Закарпатті до +30 градусів, свіжіше на північному сході, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині +20+23 градуси.
"А в неділю в більшості областей України відновиться спека, передбачається вдень +29+33 градуси, в східних областях та на Сумщині +25+28 градусів", - додала синоптик.
Погода в Києві 15-16 серпня
У вихідні дні в столиці дощів не очікується, буде комфортна і суха погода. У суботу температура підвищиться до +27 градусів, а в неділю стане ще спекотніше - до +30 градусів.
Як зміниться погода в Україні наступного тижня
У понеділок, 17 серпня, спека триватиме. Діденко прогнозує, що температура повітря почне знижуватися лише 18 серпня, і лише на заході та півночі. Свіже повітря повернеться в усі області України лише 19 серпня.
"Надалі спекотні дні ще ймовірні. Проте ночі, які ми вже відчули переходом із коротких піжам на довші та із тонких простирадл на ковдри, махають осені рецептами шарлоток та сливових пирогів", - додала синоптик.
Якими будуть зими в Україні - прогноз
Главред писав, що за даними науковців, глобальна зміна клімату вже суттєво переписала сценарій української зими. Сильні морози трапляються дедалі рідше, сніговий покрив зникає за лічені дні, а новорічні свята все частіше минають за плюсової температури.
Науковці прогнозують: холодна пора року не зникне повністю, проте стане теплішою, мінливішою та супроводжуватиметься різкими температурними стрибками.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Вихідні будуть спокійні, без опадів, однак із поступовим зростанням температури.
Раніше повідомлялося, що у найближчі неділю та понеділок спека повернеться у Київ та більшість областей України, буде +30 градусів і вище. Але спека триватиме не довго.
Напередодні стало відомо, що на початку другої декади серпня очікується підвищення атмосферного тиску та стабілізація погодних умов у більшості областей України.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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