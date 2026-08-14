Від прохолодних ночей до спеки в +35: синоптик попередив про різку зміну погоди в Україні

Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в суботу та неділю та де стовпчики термометрів піднімуться найвище.

https://glavred.net/synoptic/ot-prohladnyh-nochey-do-zhary-v-35-sinoptik-predupredil-o-rezkoy-smene-pogody-v-ukraine-10788317.html Посилання скопійоване

Антициклон принесе в Україну спекотні вихідні без опадів / Фото: УНІАН

Коротко:

Спека посилиться, але ночі будуть прохолодними

Погода буде малохмарною і без дощів по всій країні

Зросте ризик лісових пожеж

Антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує спокійні вихідні без опадів, однак із поступовим зростанням температури та підвищенням пожежної небезпеки в лісах.

За його прогнозом, небо буде малохмарним. Вітер слабкий, переважно змінного напрямку. Температура повітря, починаючи із західних регіонів, поступово підвищуватиметься, особливо в денні години, повідомляє meteoprog.

відео дня

"Втім, ночі ще залишатимуться досить прохолодними та свіжими. Вранці на низинних ділянках місцевості, а також уздовж річок можливі короткочасні тумани. Крім того, у зв’язку з настанням періоду сухої погоди відбудеться підвищення пожежної небезпеки в лісових екосистемах", - прогнозує Кібальчич.

Погода на вихідні 15–16 серпня / meteoprog.com

Погода на завтра

У суботу, 15 серпня, у західних регіонах країни очікується хмарна погода без опадів під впливом антициклону. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень - +26…+31 °С.

На півночі України очікується сонячна та суха погода без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько +8…+13 °С, вдень - +23…+28 °С.

У центральних регіонах України переважатиме спокійна та суха погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +8…+13 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

У південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень - +24...+29 °С.

У східних областях України переважатиме суха та малохмарна погода без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С.

Погода в Україні на 15 серпня 2026 року / meteo.gov.ua

Погода в Україні 16 серпня 2026

У західних регіонах країни очікується хмарна погода без опадів під впливом антициклону. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень +30…+35 °С.

У північних областях очікується сонячна та суха погода без опадів. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 °С, вдень - +28…+33 °С.

У центральних регіонах України переважатиме спокійна та суха погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, вдень повітря прогріється до +28…+33 °С.

У південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, вдень - +27…+32 °С.

У східній частині України переважатиме суха та малохмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься близько +9…+14 °С, вдень +27…+32 °С.

Погода в Україні на 16 серпня / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, серпень 2026 року в Україні, за прогнозами синоптиків, буде теплішим за кліматичну норму, проте погода в різних регіонах помітно відрізнятиметься. У більшості областей середньомісячна температура очікується приблизно на 2 градуси вище норми.

15 серпня на всій території України збережеться переважно суха погода. Температура повітря вночі очікується на рівні +9...+16 градусів, вдень - +26...+31 градус.

За даними синоптика Діденка, з 13 по 15 серпня в Україні денні температури коливатимуться в межах +22...+26 градусів. Але вже 16–17 серпня у всі області країни повернеться спека.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред