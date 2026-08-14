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Долар виріс, а євро стрімко полетів угору: зʼявився курс валют на 17 серпня

Інна Ковенько
14 серпня 2026, 16:02
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НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 17 серпня.
Курс валют на 17 серпня
Курс валют на 17 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс долара 17 серпня
  • Наскільки виросте курс євро 17 серпня
  • Чи змінився курс злотого

На понеділок, 17 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар дещо виріс відносно гривні, а євро різко полетів угору. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 17 серпня

Зазначається, що на понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,70 гривень за долар. Таким чином українська валюта ослабла на 1 копійку, порівняно з пʼятницею, 14 серпня.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро на 17 серпня

Натомість курс євро полетів угору. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,70 гривень, що на 15 копійок більше, ніж попереднього дня.

Курс злотого на 17 серпня

Злотий також зміцнів. НБУ збільшив курс польського злотого до гривні на 17 серпня порівняно з 14 серпня на 3 копійки - до 12,00 гривні.

Яким буде курс валют до 23 серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий розповів, що попри можливе збільшення попиту на валюту, підстав для різкої зміни курсового тренду поки що немає.

За його прогнозом, курс долара в Україні протягом 17-23 серпня, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,6-45,2 грн/дол, а курс євро - 51-52,5 грн/євро.

"Щоденні курсові зміни становитимуть до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах", - додав він.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред раніше писав, що на п’ятницю, 14 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість євро впала одразу на 6 копійок.

Нагадаємо, вінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що передумов для неконтрольованих коливань курсу поки що немає. Різке подорожчання долара можливе лише у разі серйозного погіршення економічної чи військової ситуації або виникнення зовнішнього шоку.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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