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Чи існує дефіцит продовольства в Україні: у Мінагрополітики дали відповідь

Віталій Кірсанов
14 серпня 2026, 17:26
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В Україні немає дефіциту продуктів, незважаючи на знищення логістичних центрів.
В Україні немає дефіциту продуктів
В Україні немає дефіциту продуктів / колаж: Главред, фото: ksy77725758, nadia_shambel

Коротко:

  • Через атаки РФ виникають тимчасові перебої в роботі логістичних ланцюгів
  • Частину втрачених логістичних потужностей вдасться замінити або відновити

В Україні не спостерігається дефіциту продовольства, незважаючи на пошкодження та знищення окремих розподільчих центрів. Про це заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький, повідомляє "Укрінформ".

За словами міністра, через атаки дійсно виникають тимчасові перебої в роботі логістичних ланцюгів, однак вони поки що не впливають на загальні обсяги продовольства на ринку.

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"Якогось дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої в логістичних ланцюгах, але якщо подивитися на баланси за будь-яким із основних продуктів, то дефіциту немає", - підкреслив Висоцький.

Він також повідомив, що Міністерство аграрної політики щотижня відстежує зміну цін на продукти. Згідно з попередніми даними, істотного зростання вартості основних продовольчих товарів, зокрема в Києві, поки що не зафіксовано.

Разом з тим уряд продовжує шукати альтернативні приміщення для заміни знищених логістичних об’єктів. Зокрема, розглядається можливість використання будівель, що перебувають у державній та комунальній власності.

Ще одним варіантом міністр назвав так звану "логістику на колесах". Такий підхід дозволить організувати постачання продукції без необхідності її тривалого зберігання на великих розподільчих складах.

Висоцький зазначив, що значну частину втрачених логістичних потужностей вдасться замінити або відновити у відносно короткі терміни.

"На сьогодні складається враження, що до 40 % можна замінити відносно швидко. Зрозуміло, що такі обсяги повністю відновити в короткі терміни дуже складно. Але близько 30–40 % можна перемістити або відновити досить швидко", - сказав міністр.

Обстріли українських портів - головне

Експорт українського зерна через Чорне море опинився під загрозою через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі та торговельних суднах. Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що Москва активізувала атаки після серії ударів українських безпілотників по російських суднах.

11 липня російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. У результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У результаті російської атаки пошкодження отримало цивільне торгове судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. На борту корабля виникла пожежа, проте її вдалося оперативно ліквідувати.

10 липня окупанти також атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті російського удару загинула одна людина.

Захід суден у українські морські порти тимчасово зупинився, проте говорити про повноцінну блокаду морського експорту поки що передчасно. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький.

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Про особу: Тарас Висоцький

Тарас Миколайович Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов’язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

З 16 липня 2026 року - міністр аграрної політики та продовольства України.

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