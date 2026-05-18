У Раді назвали головну перешкоду на шляху вступу України до Євросоюзу

Розкрито механізм, який дозволить Україні вести переговори швидше та ефективніше.

Названо перешкоду на шляху вступу України до ЄС

Важливе із заяв Галайчука:

Головна проблема вступу до ЄС — це одностайність членів під час голосування

Деякі країни 12–13 років ведуть переговори і не змогли в них просунутися

Народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук прокоментував питання про те, чи існує ризик блокування в майбутньому з боку інших країн процесу прискореного вступу України до ЄС.

"Одностайність — це основна причина, про яку говорять і Україна, і інші країни-кандидати, і самі інститути Європейського Союзу. Це глобальна проблема. На превеликий жаль, для того, щоб скасувати вимогу одностайності під час голосування, теж потрібне одностайне голосування. А на сьогодні політичної волі серед країн-членів для таких радикальних змін фундаментальних договорів Європейського Союзу немає", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Політик пояснив, що на сьогодні вже ведуться розмови про більш технічні моменти – що можна змінити в методології прийняття нових членів ЄС, яка передбачає стовідсоткове виконання всіх вимог і лише після цього – набуття членства.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо і неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни по 12–13 років ведуть переговори і не змогли особливо в них просунутися", – зазначив він.

Народний обраннець зазначив, що в такому випадку втрачається сенс переговорів, ентузіазм, політична підтримка процесу, адже самі сторони переговорів вже не вірять у те, про що домовляються.

"У України немає такої розкоші, щоб так довго вести переговори, тому зміни необхідні. І частково вони вже є. Той самий frontloading (обмін переговорними позиціями до офіційного відкриття переговорів) — це один із прикладів інноваційного підходу. Він, до речі, не вимагав одностайного голосування.

Тобто певну гнучкість партнери вже проявили. Ми сподіваємося, що й надалі вони її демонструватимуть. Саме це може стати механізмом, який дозволить Україні вести переговори швидше та продуктивніше", — додав Галайчук.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, в Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери.

Раніше повідомлялося про те, що Україна готова тимчасово відмовитися від частини пільг ЄС, щоб прискорити вступ до союзу, заявив віцепрем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка.

Про персону: Вадим Галайчук Вадим Галайчук — народний депутат України IX скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Займається питаннями адаптації українського законодавства до норм ЄС та супроводом євроінтеграційних законопроєктів. Також є головою української частини Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС, що є майданчиком для міжпарламентської співпраці України та Євросоюзу.

