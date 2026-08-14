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Україна пропонує перемир'я, а від РФ - лише погрози: чи є шанс на відновлення перемовин

Дар'я Пшеничник
14 серпня 2026, 15:20
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Росія публічно відкинула ідею припинення бойових дій по лінії зіткнення й пообіцяла посилити удари по логістиці.
Україна пропонує перемир'я, а від РФ - лише погрози: чи є шанс на відновлення перемовин
Мирні переговори / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Про що йдеться у матеріалі:

відео дня
  • З ким Кремль готовий вести переговори про мир
  • Чого Київ очікує від команди Трампа
  • Яку пропозицію передано РФ по морю
  • Чому Москва відкидає припинення вогню

Поки Україна передає США нові пропозиції щодо ППО й пропонує Москві припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі, у Кремлі декларують готовність лише до американо-російських зустрічей та категорично відкидають ідею припинення вогню.

На тлі цих суперечливих сигналів російське військове керівництво вдається до відкритих погроз, а в українському РНБО анонсують дзеркальну відповідь на будь-які спроби влаштувати зимовий блек-аут.

Главред зібрав головне щодо потенційного відновлення переговорного процесу, позицій сторін та ризиків чергового витка ескалації.

Росія згодна на переговори лише з посланцями Трампа

Путин, Виткофф, Уиткофф
Путін і Віткофф / kremlin.ru

У російському керівництві заявляють про готовність до відновлення консультацій, однак роблять це з чітким акцентом на американських переговірниках, фактично ігноруючи українські пропозиції.

За інформацією видання РБК-Україна, голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін заявив, що Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції США. Він стверджує, що Кремль відкрито чекає на зустріч зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером:

"Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс".

Паралельно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив російському пропагандистському агентству "Интерфакс", що Володимир Путін "готовий прийняти їх в черговий раз", якщо ті прибудуть до Москви. Водночас Лавров підкреслив: "Інша річ - із чим вони приїдуть".

На що розраховує Київ та які ризики бачить у позиції США

Українське керівництво дедалі більше переконується у критичній необхідності прямої участі Вашингтона у будь-якому майбутньому мирному врегулюванні. Як зазначає Politico, у Києві виділяють дві ключові точки зору на роль адміністрації Дональда Трампа:

  • Залучення дипломатичних зусиль США (включно із місією Віткоффа та Кушнера) є єдиним реальним шансом змусити Кремль до конструктиву.
  • Прагнення Білого дому здобути зовнішньополітичну перемогу для компенсації невдач на Близькому Сході може створити ризик тиску на Україну задля підписання угоди на менш вигідних умовах.

За даними колишнього помічника держсекретаря США Даніеля Фріда, попри ризики, ситуація на полі бою зміцнює позиції України, що дає більше шансів на сприятливий дипломатичний результат порівняно з іншими регіональними конфліктами.

При цьому Президент України Володимир Зеленський у коментарі телеканалу CNN наголосив на потребі більшої залученості США:

"Нам потрібна активніша залученість американської сторони до мирного плану"

Напередодні українська переговорна група вже передала Вашингтону нові пропозиції, спрямовані на посилення протиповітряної оборони та нарощування тиску на РФ.

Україна пропонує перемир'я, а від РФ - лише погрози: чи є шанс на відновлення перемовин
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Україна запропонувала РФ зупинити атаки в Чорному морі

На тлі взаємних ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах, які призвели до зупинки роботи зернових терміналів як в Одеській області, так і в російському Новоросійську, Київ зробив конкретний крок для безпеки судноплавства.

Як повідомляє Reuters, Україна через неназваного посередника передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь. Разом із тим, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко раніше заявляв, що Москва поки не отримувала "офіційного" документа щодо чорноморського припинення вогню.

Кремль відкидає заморожування фронту та погрожує новими ударами

Україна пропонує перемир'я, а від РФ - лише погрози: чи є шанс на відновлення перемовин
Сергій Лавров / Фото: МЗС РФ

Попри публічні заяви про відкритість до контактів з американцями, російське дипломатичне відомство демонструє категоричне небажання зупиняти бойові дії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести", Кремль відкидає будь-яку ідею "заморозки" по лінії зіткнення

"Для Росії неприйнятна зупинка по лінії зіткнення - вона перекреслить подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати", - зазначив Лавров.

Очільник російського МЗС також вкотре вдався до відкритих погроз на адресу логістики та інфраструктури:

"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не вийде".

В РНБО відповіли на погрози РФ влаштувати зимовий блек-аут

Намагання агресора чинити психологічний тиск виявилися й у соцмережах. Міноборони РФ оприлюднило провокаційний допис із зображенням дрона "Шахед" та натяками на зимові відключення світла в Україні.

На цю інформаційну атаку відреагував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він підкреслив, що будь-які спроби залякування повертаються до самого агресора:

"Я б теж міг виставити там, шматочок фото балістики, чи якогось нашого дрона і теж щось таке написати. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян"

Керівник ЦПД додав, що росіяни тепер самі бачать, через чиї дії в їхніх домівках узимку може зникнути тепло, світло та пальне, підсумувавши:

"Дзеркало завжди працює. Що посієш - те й пожнеш".

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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