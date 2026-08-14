У Зеленського виникла проблема з призначенням посла України в США: що відомо

Пошук посла України у США триває з липня, а рішення щодо зброї, ППО та можливого відновлення мирних переговорів ухвалюються вже зараз.

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Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України в США / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com





Коротко:

Зеленський досі не знайшов посла України в США

Свириденко відмовилася від посади, інші кандидати теж

Вакансія може лишатися до проміжних виборів у США

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Президент Володимир Зеленський уже кілька тижнів не може закрити вакансію посла України у США й досі не має кандидата, здатного представляти Київ в адміністрації Дональда Трампа. Про це свідчать оцінки двох колишніх високопосадовців і чотирьох депутатів, які описують пошук як безрезультатний, повідомляє Politico.

Первинний сценарій передбачав швидкі кадрові перестановки: за словами колишнього високопоставленого українського посадовця та республіканського експерта із зовнішньої політики, глава держави прискорив кадрові перестановки, щоб звільнити місце для віцепрем'єрки Юлії Свириденко. Її відмова перекреслила весь задум.

"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко і пропонував їй посаду посла у США", - заявив Зеленський на пресконференції наприкінці липня.

Планка, яку президент публічно встановив для майбутнього посла, звужувала пошук ще до початку співбесід - він казав, що йдеться про людину рівня заступника прем'єр-міністра, міністра або прем'єра. Проте й наступні потенційні кандидати відмовлялися працювати з "непередбачуваною адміністрацією" Трампа, зазначає Politico.

"Ніхто з них насправді не підходить"

Причина відмов, за оцінкою колишньої віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, лежить не в браку амбіцій, а в умовах, на які доведеться погодитися. Люди з достатнім авторитетом і кваліфікацією, вважає вона, не готові приймати ці умови - а отже, вибір для президента різко скорочується. Реалістично призначенець мав би походити з найближчого оточення Зеленського, але серед цих людей немає нікого, хто серйозно відповідав би такій ролі.

Ще жорсткіше проблему формулює колишній депутат, який побажав залишитися анонімним.

"Зображувати ситуацію так, ніби ніхто не хоче обіймати цю посаду, було б надмірним спрощенням. Звісно, є люди, які прагнуть цієї роботи, але ніхто з них насправді не підходить. Зеленському важко знайти заміну", - сказав він.

Ціна порожнього кабінету у Вашингтоні

Часовий збіг для Києва вкрай невигідний: журналісти фіксують ознаки того, що Білий дім може незабаром спробувати перезапустити мирний трек. У такому разі, йдеться в матеріалі, дипломат у Вашингтоні мусить мати політичну вагу для досягнення домовленостей, мандат говорити від імені президента, навички орієнтуватися в адміністрації зі швидкозмінною політикою - і водночас лобістський ресурс у Конгресі.

Паралельно ухвалюються рішення щодо озброєнь, протиповітряної оборони, логістики та обміну розвідданими - і саме тут Україна може виявитися без впливового політика, який відстоював би її позицію, а також без представника при формуванні умов відновлення переговорів.

Найбільш вірогідний сценарій, який озвучують у парламенті, - тримати посаду вакантною до листопадових виборів у Конгресі.

"Цілком імовірно, що Зеленський нікого не призначить до проміжних виборів у США. Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичну ситуацію, доки ці вибори не відбудуться", - заявив депутат Ярослав Юрчишин.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про масштабне оновлення уряду та кадрові зміни в державних органах. За його словами, Україні потрібна нова політична стратегія, яка вимагатиме перезапуску Кабінету міністрів і перерозподілу відповідальності за ключовими напрямками.

Звільнення Стефанішиної з посади посла в США

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США. Документ оприлюднено на сайті глави держави, а нового призначення наразі немає. Стефанішина працювала у Вашингтоні з серпня 2025 року, до цього була віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

У своєму дописі у Facebook вона пояснила, що рішення скласти повноваження ухвалила самостійно через особисті обставини. Вона назвала роботу послом у США під час війни найбільшою честю у житті та подякувала президенту за довіру. Серед результатів своєї діяльності дипломатка відзначила посилення постачання американської зброї та закріплення підтримки України у законодавстві США.

Стефанішина наголосила, що досягнуті домовленості між Києвом і Вашингтоном не залежать від зміни посадовців чи адміністрацій. Вона підкреслила, що Україна перетворилася з держави, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують. Завершуючи звернення, ексдипломатка заявила, що продовжить працювати для України там, де буде найбільш корисною.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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