Нищівний удар по енерговузлах РФ: Мадяр заявив про ураження сотень цілей

Серед уражених об'єктів - Балаклавська ТЕС у Севастополі, підстанції Бердянська, Маріуполя та Приморська.

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"Мадяр" заявив про ураження сотень російських енерговузлів / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБР імені короля Данила, facebook.com/Brovdi.Art

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СБС уразили 240 енерговузлів РФ з 1 до 13 серпня

Ще +29 об'єктів знеструмлено на Півдні ТОТ

Під ударом Балаклавська ТЕС у Севастополі

Сили безпілотних систем України з 1 до 13 серпня уразили 240 енерговузлів російських загарбників. Про це заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" у своєму Telegram-каналі.

Останню партію цілей командувач оприлюднив окремо - йдеться про об'єкти на півдні тимчасово окупованих територій.

"Окупаційний нуар: +29 енерговузлів на Півдні ТОТ відвідано Птахом СБС у межах операції "Кримський рубильник off", - оголосив "Мадяр" нові результати роботи своїх воїнів.

Мета - не лише світло

Ключова військова логіка таких ударів виходить за межі економічного тиску на окупантів. Знеструмлені стаціонарні радари та інші елементи протиповітряної оборони РФ втрачають працездатність, що розриває цілісність ворожого контуру захисту повітряного простору.

Саме це, за словами командувача, відкриває коридори для наступних уражень з боку Сил оборони України.

Дивіться відео ефективної роботи СБС по ураженню енергооб'єктів ворога:

Перелік уражених об'єктів

Найпомітніша ціль у списку - Балаклавська ТЕС у Севастополі. Решта об'єктів сконцентрована в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, причому частина підстанцій потрапила під удар повторно.

У Бердянську Запорізької області уражені підстанції ПС 150 кВ "Бердянська" (двічі), ПС 110 кВ "ГПП" (двічі), ПС 150 кВ "Морська", ПС 110 кВ "Факел", ПС 110 кВ "Лазурна" та ще одна електропідстанція. Також у регіоні - ПС 150 кВ "Більмак" у Кам'янці, ПС 150 кВ "Приморська" у Приморську, ПС 150 кВ "Чернігівка" у Чернігівці, ПС 150 кВ "Ботієвська" у Приморському Посаді, дві ПС 150 кВ "Андріївка" в Андріївці та об'єкт у Сокологірному.

На Донеччині дрони СБС уразили маріупольські підстанції ПС 110 кВ "Місто-3", ПС 110 кВ "НС-2", ПС 110 кВ "Ілліч" і ПС 110 кВ "Місто-6", а також газорозподільну станцію ГРС-1 "Маріуполь". Ще під ударом опинилися ПС 110 кВ "Володарська" у Микільському та електропідстанції у Вінницькому, Рівнопіллі й Широкиному.

Окремий блок цілей - Луганська область, де знеструмлено електропідстанції у Сватовому, Михайлівці, Лозівському та Арапівці.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Які наслідки відчуває РФ через українські атаки

Главред писав, що за словами експерта Дженніфер Паркер, українські безпілотники дають змогу уражати цілі на дистанціях, які раніше були доступні лише дорогим ракетним комплексам і бойовій авіації, і це вже змінює уявлення про те, як вестимуться майбутні збройні конфлікти.

Окремим наслідком української кампанії з ударів вглиб РФ стала перевірка боєздатності російської системи протиповітряної оборони, яку до 2022 року вважали одним із найсильніших елементів армії РФ. Паркер констатує, що її реальна ефективність виявилася нижчою за довоєнні очікування.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 13 серпня українські дрони атакували РФ та об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема вибухи прогриміли у Башкортостані. Сили оборони уразили "Газпром нефтехим Салават".

Також Сили оборони України 10 серпня уразили нафтохімічний комбінат "Тобольскнефтехим" у місті Тобольськ Тюменської області РФ. Зафіксовано влучання у центральну газофракціонуючу установку підприємства.

Раніше стало відомо, що 7 серпня у Єкатеринбурзі було атаковано великий склад компанії Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

Напередодні, 6 серпня у Башкортостані було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл". У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ "Славнефть-Янос".

Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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