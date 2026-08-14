"Вдома був іншою людиною": дочка Скрябіна розкрила несподівану правду про батька

Марія-Барбара Кузьменко зізналася, яким був її батько за межами публічного життя.

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Яким був Кузьма Скрябін за кадром / колаж: Главред, фото: instagram.com, skryabinband

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Яким був Андрій Кузьменко в домашній обстановці

Яких правил і заборон дотримувалася його донька Марія-Барбара

Єдина дочка легендарного українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара відверто розповіла, яким її батько був у реальному житті. В інтерв’ю програмі "Наодинці з гламуром" дівчина зазначила, що поведінка Кузьми вдома відрізнялася від звичного образу.

У той час як мільйони фанатів звикли бачити Кузьму завжди веселим, добрим і життєрадісним, вдома він дотримувався досить суворих правил виховання. За словами доньки, артист активно прищеплював їй дисципліну і не дозволяв даремно витрачати час.

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Дочка Кузьми Скрябіна / скріншот із відео

"Насправді я виховувалася в досить суворих умовах, хоча всі думають, що мій тато був надзвичайно добрим і мені все дозволялося. Насправді мені дозволялося дуже мало. Я постійно перебувала в умовах, коли мусила вчитися, я не могла просто лежати й нічого не робити, дивитися серіали. Тому згадую багато його настанов. Зараз я відчуваю на собі вплив його працьовитості, того, як він казав, що треба завжди прагнути до мети", - поділилася дочка Кузьми.

Незважаючи на вимоги до навчання та саморозвитку, артист ніколи не нав’язував доньці власну думку щодо її життєвого шляху. Зараз Марія-Барбара працює лікарем-дерматологом, косметологом і трихологом.

Андрій Кузьменко - Скрябін / УНІАН

На завершення дівчина нагадала, що для публіки Андрій Кузьменко завжди залишався кумиром і зіркою, проте вдома він був виключно люблячим і вимогливим батьком:

"Він був веселим на публіці. Треба розуміти, що вдома він був іншою людиною. І для мене він був насамперед татом, а не знаменитістю", - підсумувала Марія-Барбара Кузьменко.

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Про персону: Кузьма Скрябін Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ступеня (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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