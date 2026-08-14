Чи буде замороження війни: Лавров пригрозив жорсткими ударами по Україні та згадав про "дідів"

У Кремлі вигадали нову причину, через яку не можуть припинити агресію проти України.

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Глава МЗС РФ анонсував ескалацію та удари по лінії постачання ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

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Лавров відкинув ідею замороження війни за поточною лінією фронту

РФ погрожує жорсткими ударами по логістиці та західним суднам

Путін готовий до діалогу з Трампом лише на своїх умовах

Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і додав, що російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

Лавров погрожує ескалацією

В інтерв’ю, опублікованому МЗС РФ, Лавров звинуватив Україну в атаках на цивільні об’єкти та "хвастощах" у соціальних мережах.

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Коментуючи дії Києва, Лавров заявив: "Ми не опустимося до їхнього рівня, але свої власні методи зробимо набагато жорсткішими, щоб зруйнувати все, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу".

При цьому він підкреслив, що ці кроки вже реалізуються на практиці: "І ми вже це робимо. Вони вже починають стогнати".

Чи можливе замороження війни?

Глава МЗС РФ відкинув можливість швидкого замороження війни між Росією та Україною, незважаючи на заклики з різних країн.

Лавров наполягає на тому, що припинення бойових дій можливе лише за умови досягнення "довгострокового та надійного врегулювання".

Фіксацію нинішніх позицій сторін у МЗС РФ вважають неприпустимою, оскільки це нібито знецінить історичні досягнення Росії.

"Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм", - заявив Лавров.

Він підкреслив, що для Москви це питання є принциповим, і "це неможливо розглядати".

"Мова йде про нашу відповідальність за тисячолітню історію російської держави", - додав глава зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

"Дзеркальна" відповідь на дії ЄС проти російського "тіньового флоту"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія має намір відповідати на дії Євросоюзу щодо російських суден та торгівлі енергоносіями.

За словами Лаврова, ЄС нібито незаконно обмежує можливості Росії заробляти на світових ринках і оголошує судна, які не підкоряються введеним Брюсселем обмеженням, частиною "тіньового флоту".

"Ми будемо на цей розбій, на це піратство відповідати дзеркально", - заявив російський міністр.

Лавров також стверджує, що президент РФ Путін доручив самостійно обирати цілі для відповідних дій. За словами глави МЗС Росії, під удар можуть потрапити судна, які, як стверджує Москва, працюють в інтересах країн, що дотримуються політики "розбою та піратства".

При цьому Лавров звинуватив ЄС у намірі вилучати вантажі з суден і продавати їх, а отримані кошти передавати Україні.

Про переговори зі США та Анкоридж

Разом із тим у Москві заявляють про відкритість до діалогу з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами Лаврова, російський диктатор Володимир Путін готовий до нової зустрічі, але все залежить від змісту їхніх пропозицій.

Російський міністр також згадав кулуарні переговори, що відбулися рік тому, коли Віткофф привозив до РФ план врегулювання від Трампа. Путін тоді нібито погодився на американські умови під час поїздки на Аляску.

"Однак, за версією російської сторони, цей процес було зірвано через тиск європейських лідерів, керівництва НАТО та Володимира Зеленського, які терміново вирушили до Вашингтона. Після цього США ввели санкції проти компаній "Лукойл" і "Роснефть", а позиція американського Держдепартаменту, за словами Лаврова, стала непослідовною. Зокрема, глава МЗС РФ згадав заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який спочатку відмовився від посередництва через підтримку України, а потім визнав, що лише Трамп здатний посадити сторони за стіл переговорів.

У Росії погрожують заморозити українців цієї зими

Як писав Главред, Міноборони Росії цинічно опублікувало 14 серпня у Telegram-каналі нібитопопередження для українців про "заморожування" взимку. До короткого підпису окупанти додали фото "Шахеда" з підписом "як сніг на голову".

На цю публікацію відреагував голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. У відповідь він анонсував відсутність світла та тепла взимку, але не для українців.

"Я б теж міг викласти там фрагмент фото балістики або якогось нашого дрона і теж написати щось подібне. Але навіщо, якщо Міноборони РФ таким чином і так звернулося до росіян", - зазначив він.

Мирні переговори - новини

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїздку до Росії, де мають обговорити можливе припинення війни проти України. За підсумками переговорів Вашингтон визначить подальшу політику щодо Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України та міжнародних партнерів є спільний план дій, який має змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі.

Зеленський також заявляв, що Україна передала американській стороні нові пропозиції, спрямовані на завершення війни.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Що насправді може змусити РФ укласти мир: думка комбрига ЗСУ

Командир 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Руслан Марішев розповів в інтерв’ю ТСН, що глава РФ Путін уже не є єдиною фігурою, від якої залежить функціонування російської державної машини. Система репресій, на його думку, продовжить працювати й після зміни керівництва.

"Але ж Путін не приймає рішень. Путін там уже нічого не вирішує. Там уже налагоджена система. Там уже кого б не поставили, вона, як маховик репресій, працюватиме", - пояснив комбриг.

Марішев упевнений, що серйозні внутрішні зміни в Росії можуть початися лише тоді, коли наслідки війни безпосередньо відчують мешканці найбільших міст країни-агресора, зокрема Москви та Санкт-Петербурга.

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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