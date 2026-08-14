Коливання досягли майже 5-бального рівня: магнітна буря G1 накриває Землю

Дослідники назвали причину збурення магнітного поля.

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Прогноз магнітних бур 14-16 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли геомагнітна активність підвищиться

Чи буде затяжною магнітна буря

У найближчі кілька днів на геомагнітну активність Землі буде впливати потік швидкого сонячного вітру, який рухається від корональної діри на Сонці. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Дослідники виявили, що 14-15 серпня очікується магнітна буря G1. Вже наступного дня магнітне поле Землі стабілізується, хоча активність все ще буде підвищеною.

відео дня

Магнітні бурі 14-16 серпня / фото: скріншот

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 4,3, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Сонячний спалах С4 також відповідає жовтому рівню.

Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, вже на червоному рівні. Завтра, 15 серпня, К-індекс знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня.

Прогноз геомагнітної активності 14-16 серпня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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