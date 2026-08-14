Зірка "Ліги сміху" розлучається з дружиною після чуток про зраду - що сталося

Тернопільський міськрайонний суд призначив засідання у справі про розірвання шлюбу гумориста.

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Віктор Гевко розлучається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Гевко; скріншот із відео

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Комік Віктор Гевко розлучається

Що відомо про судовий процес

Відомий український комік, актор і зірка "Ліги сміху" Віктор Гевко та його дружина Наталія офіційно готуються покласти край своїм стосункам. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Тернопільського міськрайонного суду.

Пара зважилася на розлучення після 14 років спільного життя. Ініціатором розлучення стала дружина гумориста. Судове засідання призначено на 17 серпня.

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Розлучення Віктора Гевка / офіційний сайт Тернопільського міськрайонного суду

Судячи з усього, до офіційного кроку пара йшла давно. На сторінках Наталії в соціальних мережах вже тривалий час не з’являються спільні фото з чоловіком - жінка показує своє життя та відпочинок окремо. Сам Віктор та його дружина поки що утримуються від публічних коментарів і не розкривають причин розпаду сім’ї.

У зв’язку з новиною про розлучення в мережі згадали гучний інцидент 2020 року, коли особисте життя актора опинилося в центрі уваги. Тоді Віктор Гевко вплутався в бійку в Тернополі й отримав травми.

Віктор Гевко з дружиною та сином / фото: instagram.com, Віктор Гевко

У той час ходили чутки, що причиною конфлікту могла стати можлива зрада Наталії, а учасником сутички нібито був її залицяльник. Пізніше в інтерв’ю Славі Деміну комік відмовився підтверджувати чи спростовувати чутки про зраду, вважаючи за краще не виносити особисті проблеми на загальний огляд.

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