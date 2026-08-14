Соловій висловилася щодо чуток про проблеми з алкоголем: "Нікому не раджу"

Співачка пошкодувала про інтерв’ю, яке дала Еммі Антонюк.

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Христина Соловій відреагувала на чутки про проблеми з алкоголем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Соловій

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Як Христина Соловій відреагувала на слова Емми Антонюк

Христина Що артистка сказала про проблеми з алкоголем

Українська співачка Христина Соловій у програмі "Ранок у великому місті" поставила крапку в затяжному скандалі з журналісткою Еммою Антонюк. Конфлікт між знаменитостями розгорівся після того, як журналістка публічно заявила, нібито Соловій прийшла на інтерв’ю в нетверезому стані.

Тоді співачка вирішила не вступати в пряму словесну суперечку, а відреагувала іронічною пародією, висміявши слова інтерв’юерки. Спочатку Христина не хотіла коментувати інцидент, наголосивши, що не вважає за потрібне обговорювати чужі вчинки та надавати зайвої ваги словам Антонюк. Однак пізніше все ж озвучила свої висновки.

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Христина Соловій - інтерв’ю з Еммою Антонюк / скріншот із відео

"Ніяк не відреагувала. Я вважаю, що це було дуже нерозумно з мого боку і дуже недалекоглядно - піти на це інтерв’ю. Більше б не пішла і нікому не раджу", - відверто заявила Соловій.

У розмові виконавиця також відповіла тим, хто вважає її занадто різкою та гострою на язик. За словами Христина, справа не в грубості, а в умінні захищати свої кордони та бути чесною. Цій якості вона свого часу навчилася у легендарного музиканта Кузьми Скрябіна.

Христина Соловій - реакція на скандал / скрін з відео

"Я б не сказала, що я гостра на язик. Я просто щира й правдива. Комусь це не подобається, але така я є. Кому не подобається - до побачення", - з посмішкою підсумувала співачка.

Христина Соловій / інфографіка: Главред

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