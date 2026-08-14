Соловій висловилася щодо чуток про проблеми з алкоголем: "Нікому не раджу"

Ви дізнаєтеся:
- Як Христина Соловій відреагувала на слова Емми Антонюк
- Що артистка сказала про проблеми з алкоголем
Українська співачка Христина Соловій у програмі "Ранок у великому місті" поставила крапку в затяжному скандалі з журналісткою Еммою Антонюк. Конфлікт між знаменитостями розгорівся після того, як журналістка публічно заявила, нібито Соловій прийшла на інтерв’ю в нетверезому стані.
Тоді співачка вирішила не вступати в пряму словесну суперечку, а відреагувала іронічною пародією, висміявши слова інтерв’юерки. Спочатку Христина не хотіла коментувати інцидент, наголосивши, що не вважає за потрібне обговорювати чужі вчинки та надавати зайвої ваги словам Антонюк. Однак пізніше все ж озвучила свої висновки.
"Ніяк не відреагувала. Я вважаю, що це було дуже нерозумно з мого боку і дуже недалекоглядно - піти на це інтерв’ю. Більше б не пішла і нікому не раджу", - відверто заявила Соловій.
У розмові виконавиця також відповіла тим, хто вважає її занадто різкою та гострою на язик. За словами Христина, справа не в грубості, а в умінні захищати свої кордони та бути чесною. Цій якості вона свого часу навчилася у легендарного музиканта Кузьми Скрябіна.
"Я б не сказала, що я гостра на язик. Я просто щира й правдива. Комусь це не подобається, але така я є. Кому не подобається - до побачення", - з посмішкою підсумувала співачка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відомий український комік, актор і зірка "Ліги сміху" Віктор Гевко та його дружина Наталія офіційно готуються розірвати стосунки. Пара зважилася на розлучення після 14 років спільного життя.
Також Марія-Барбара Кузьменко відверто поділилася спогадами про свого знаменитого батька. Дочка лідера гурту "Скрябін" розповіла, що вдома Кузьма приділяв величезну увагу вихованню, привчав її до суворої дисципліни й не дозволяв марнувати час.
Читайте також:
- Зірка "Ліги сміху" розлучається з дружиною після чуток про зраду - що сталося
- "Вдома він був іншою людиною": дочка Скрябіна розкрила несподівану правду про батька
- "Син вдома": Олександр Пономарьов показав красеня-спадкоємця
Про особу: Христина Соловій
Крістіна Соловій - українська співачка, авторка та виконавиця пісень. Відеокліп "Держи" став для Крістіни справжнім дебютом, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп набрав понад 54 млн переглядів і приніс співачці нагороду на премії YUNA-2016 у номінації "Культура та музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред