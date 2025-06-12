Рубіо привітав РФ із днем Росії та згадав про Україну

Держсекретар США висловив надію на зміцнення взаємовигідних відносин між країнами.

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Марко Рубіо привітав РФ із Днем Росії / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

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Держдеп США опублікував привітання з нагоди Дня Росії

У привітанні Рубіо згадав і про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян із днем Росії та заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною".

Звернення Рубіо з нагоди дня Росії опубліковано на сайті Держдепу США.

відео дня

"Від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розвивати свої прагнення до світлого майбутнього", - йдеться в повідомленні.

"Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами", - зазначили в Держдепі.

Привітання з Днем Росії на сайті Держдепу США / скріншот

Як писав Главред, секретар Державного департаменту Теммі Брюс заявила 1 червня, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо серйозно ставляться до переговорів між Україною та Росією. Вони ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої сімки (G7). Поки що невідомо, чи відбудеться під час саміту зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Прессекретарка адміністрації президента США Керолайн Левітт заявила, що Білий дім усе ще працює над остаточним узгодженням графіка Трампа.

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Що таке День Росії День Росії - державне свято Російської Федерації. Відзначається 12 червня - у день ухвалення 1990 року Декларації про державний суверенітет РРФСР. Встановлено 1992 року. Спочатку свято позиціонували як "День незалежності Росії". 12 червня 1997 року Борис Єльцин запропонував перейменувати свято на "День Росії". Офіційно зміна назви відбулася 2002 року.

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