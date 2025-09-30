"Росію потрібно "мочити в сортирі": прогноз різкої зміни позиції Трампа

Далекобійними ударами по цілях РФ Україна продемонструвала силу, вважає Тарас Загородній.

https://glavred.net/world/rossiyu-nuzhno-mochit-v-sortire-prognoz-rezkogo-izmeneniya-pozicii-trampa-10702685.html Посилання скопійоване

Тарас Загородній прокоментував зміну позиції Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Загороднього:

Україна продемонструвала США свою силу

На Трампа тисне частина Республіканської партії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував зміну позиції президента США Дональда Трампа з приводу агресивних дій РФ в Україні, а також провокацій росіян у Європі.

"Фундаментальним моментом все одно залишаються нафта і газ", - наголосив він в інтерв'ю Главреду, зазначивши, що економіка Росії "валиться без можливості, як колись, продавати Європі свої нафту і газ".

відео дня

Крім того, далекобійними ударами Україна продемонструвала силу, після чого навіть американські військові почали говорити, що наша країна може перемогти РФ у війні, зазначив експерт.

"Потім в Україну приїжджав Кіт Келлог. Крім того, що Келлог забезпечував нам ППО, він проводив глибоку інспекцію, аудит того, що відбувається в нашій країні. Він зустрічався з військовими, дивився на продукцію ВПК, спілкувався з розвідкою, вивчав настрої тощо. Висновок було зроблено такий: зібралися суворі пацани, вони будуть бити, тому Штатам потрібно робити ставку на переможців, інакше буде собі дорожче поводитися по-іншому. Іншими словами, Україна демонструє силу, і США вирішили, що краще приєднатися до сильних", - говорить він.

За його словами, на Трампа також тисне так звана "рейганівська" частина Республіканської партії.

"Рейганівська частина Республіканської партії США це палко підтримала і нагадала, що вони давно говорили, що Росію потрібно "мочити в сортирі". На Трампа тиснуть вибори до Конгресу США, що наближаються, і йому потрібна якась перемога", - переконаний аналітик.

Він також зазначив, що Трамп і його команда отримують дедалі більше підтверджень того, що Росія - це сателіт Китаю, і відірвати її вже неможливо.

"Плюс Україна добиває російську економіку до такого стану, що тепер не зрозуміло, що з усім цим робити. Адже США не контролюють застосування тієї зброї, яку ми виробляємо", - додав Загородній.

Новий удар США по РФ: думка експерта

Тарас Загородній поділився своєю думкою про те, чи наважиться президент США на такий крок і коли можуть бути введені серйозні санкції проти Росії.

/ Инфографика: Главред

За його словами, до Нового року можна очікувати будь-яких дій, оскільки на Трампа впливає передвиборча ситуація в Конгресі та внутрішня політична ситуація. Також залишається незрозумілим, яким чином США взаємодіють із Китаєм і до чого призведуть ці переговори.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю. Це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що спроби Трампа зупинити війну в Україні провалилися. Фредрік Весслау впевнений, що Захід повинен "закрутити гайки" Путіну.

Як писав Главред, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час ввести нові санкції проти Росії. Втім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Більше новин:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред