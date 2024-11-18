Росію атакували понад пів сотні БпЛА: під ударом була Москва

Безплотники атакували Брянську, Курську, Бєлгородську, Тульську та Московську області РФ.

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В Росії заявили про атаку БПЛА на Москву / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

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Росію атакували 59 дронів

Під атакою були Брянська, Курська, Бєлгородська, Тульська та Московська області

У ніч проти 18 листопада Росію масовано атакували безпілотники. Епіцентром атаки була Брянська область, також дрони рухалися у бік Москви. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко, мер Москви Сергій Собянін та Міноборони РФ.

"Москва була під атакою БПЛА", - написав Коваленко. відео дня

Собянін заявив, що в Раменському міському окрузі нібито "відбили атаку безпілотника, який летів на Москву". За його словами, на місці падіння уламків руйнувань та постраждалих не виявлено.

Згодом московський мер повідомив, що ще один БпЛА рухався в напрямку Москви. Собянін стверджував, що дрон збили в Павлово-Посадському місьому округу.

Кадри моменту знищення дронів з'явилися в мережі. За даними Telegram-каналу SHOT, мешканці Раменського близько 3:40 ночі чули сильний вибух.

Дивіться відео - БпЛА атакували Москву:

БпЛА атакували Москву / Фото: скріншот

Абака БпЛА у Брянській області РФ

Крім цього, десятки безпілотників атакували Брянську область країни-агресорки. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що в регіоні працює ППО.

Вже вранці російський чиновник традиційно заявив, що "всі атаки відбито, всі цілі знищено". Водночас у місцевих пабліках жалілися на потужні вибухи в місті Брянськ та інших населених пунктах області.

Губернатор Брянської області та російське Міноборони стверджує, що у регіоні збили 45 БпЛА. Влада РФ продовжує звітувати про "успішну роботу ППО".

Загалом росіяни кажуть, що 59 безпілотників літакового типу атакували об'єкти у різних регіонах Росії. За даними Міноборони РФ, два БпЛА начебто знищено над територією Московської області, сорок п'ять — над територією Брянської області, шість — над територією Курської області, три — над територією Бєлгородської області і три — над територією Тульської області.

Удари по Росії - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували цех Іжевського електромеханічного заводу "Купол" у РФ. Місцеві жителі та ЗМІ зазначають, що удар припав на об'єкт, де виробляють безпілотники.

Також у ніч на 12 листопада у Бєлгородській області дрон атакував нафтобазу, там пролунав вибух і спалахнула пожежа. Губернатор В’ячеслав Гладков повідомив, що загорівся один із резервуарів нафтобази.

Як повідомляв Главред, український удар БпЛА по базі Каспійської флотилії в Дагестані 6 листопада пошкодив щонайменше два російські фрегати класу "Гепард". Атака продемонструвала здатність України вражати цілі на територіях, які Росія вважала безпечними.

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Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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