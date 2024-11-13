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БпЛА долетіли аж до Пензи: у яку цінність армії Росії успішно влучено цієї ночі

Даяна Швець
13 листопада 2024, 10:09
856
Фіксуються пошкодження щонайменш одного резервуару, зазначив Андрющенко.
Беспилотник, взрыв в РФ
Безпілотники атакували НПЗ а РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото: Укрінформ

Що відомо:

  • В МО РФ відзвітували про збиття безпілотників
  • Радник міського голови Маріуполя підтвердив ураження нафтосховища Пензенського заводу

Аж три безпілотники прилетіли у Пензу в ніч на 13 листопада. І попри те, що влада РФ очевидно, що відзвітувала про успішну роботу ППО, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив атаку нафтосховища заводу нафтогазового обладнання. Про це він написав у Telegram-каналі.

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БпЛА долетіли аж до Пензи: у яку цінність армії Росії успішно влучено цієї ночі
Ракети українського виробництва і їх дальність ураження / Инфографика: Главред

За офіційною версією окупантів, БпЛА нібито виявили у лісовому масиві селища Монтажний у Пензі. Як підкреслив губернатор області, жертв і постраждалих немає, а на місці працюють служби екстреного реагування, щоб з'ясовувати обставини.

Водночас міністерство оборони РФ розповіло про збиття 3 БпЛА у Пензенській області.

"Також за минулу ніч було збито 29 БПЛА: 7 — над територією Курської області, 7 — над Білгородською областю, 5 — над Тверською областю, 5 — над Брянською областю, 3 — над Пензенською областю та 2 — над Воронезькою областю", - йдеться в повідомленні.

Однак, за даними Андрющенка, у Монтажному щонайменше три БПЛА уразили нафтосховища Пензенського заводу нафтогазового обладнання.

"Місця фіксують пошкодження щонайменш одного резервуару", - додав Андрющенко.

Останні вибухи в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ввечері 12 листопада ЗСУ уразили важливу ціль в Бєлгородській області. Подібні удари створюють значні логістичні труднощі для російських окупаційних військ, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Водночас військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан поділився деталями, наскільки успішно українські дрони завдали удару по Алексінському хімічному комбінату. Він виробляє боєприпаси, порох та інші матеріали для російського військово-промислового комплексу.

А нещодавно також і Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА. Декілька днів тому ЗСУ влучили у цінний для ворога військовий об’єкт РФ, там зайнялась сильна пожежа.

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Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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