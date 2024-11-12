Пролунав вибух і спалахнула пожежа: у Бєлгородській області дрон вразив нафтобазу

Унаслідок вибуху загорівся один із резервуарів.

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На Бєлгородщині дрон вдарив по нафтобазі / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

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На Білгородщині поскаржилися на атаку дронів

Безпілотник вдарив по нафтобазі

У Бєлгородській області країни-агресора дрон вразив нафтобазу. Стався вибух і виникла пожежа.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок вибуху загорівся один із резервуарів. В атаці російський чиновник звинуватив ЗСУ.

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"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскольського міського округу", - написав він у Telegram.

За словами Гладкова, на місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.

Атаки на нафтобази в РФ - останні новини

26 жовтня в російській Рязані годину звучала повітряна тривога. На тлі тривоги в районі Рязанського нафтопереробного заводу помітили заграву.

У ніч на 18 серпня в Ростовській області поскаржилися на атаку дронів. БпЛА вразили паливний об'єкт країни-агресора РФ. У російських пабліках викладали фото і відео наслідків "прильотів".

Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу. Сили оборони зафіксували щонайменше два осередки загоряння на території російської нафтобази.

На нафтобазі зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися також і для потреб окупаційної армії РФ.

Раніше Главред писав, що ГУР потужно атакувало авіабази в РФ - аналітики розкрили вражаючі наслідки. У Росії заявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською і Рязанською областями.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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