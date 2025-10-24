"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

Шлюб зірки "Танців з зірками" міг розпастись.

Ілона Гвоздьова - що врятувало шлюб з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Українська хореографка та зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла у шоу "По хатах", хто допоміг зберегти її шлюб з чоловіком — бізнесменом Іваном Хом'ячуком. Знаменитість навіть думала розлучатись з чоловіком, але одне розумне рішення танцівниці змогло врятувати їхню сім'ю.

Гвоздьова зізналась, що разом з ними у сімейному будинку також на постійній основі проживає няня її дітей. Помічниця стала для Ілони справжнім членом родини. Хореографка зізнається, що це недешеве задоволення, проте не шкодує про свій вибір.

Ілона Гвоздьова з дітьми / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Так, вона прямо живе з нами. Це дорого, але дуже класно. Я щаслива жінка, завдячуючи няні. Це просто божественні люди. Треба їм вклонятися в ноги кожен раз. Вона для мене більше, ніж няня. Вона для нас прямо член сім'ї", — розповіла зірка "Танців з зірками".

Ілона потурбувалась, щоб у няні була власна кімната у їхньому будинку, щоб вона завжди була поряд для догляду за дітьми знаменитості. Гвоздьова зазначила, що саме рішення взяти помічницю по догляду за дітьми змогло врятувати її шлюб та уникнути розлучення.

Ілона Гвоздьова - чому не було розлучення / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"У нас є окрема кімната, де вона живе. І таким чином вона, доглядає за моїми дітьми. Враховуючи всі тривоги, я знаю, що мої діти завжди в безпеці, нагодовані, доглянуті та вигуляні на вулиці. І найбільший плюс, що я з чоловіком маю час на двох. Тому це прекрасно. Я вважаю, на сьогодні няня - це не розкіш. Няня - це можливість вберегти сім'ю", — підсумувала хореографка.

Про персону: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

