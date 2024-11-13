'Росіяни вбивають своїх громадян': в ЗСУ розповіли, як РФ обстрілює Курщину

ЗСУ впевнено виконують бойові завдання в Курській області.

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Операція в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, deepstatemap.live

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Операція ЗСУ в Курській області триває 100 днів

Росіяни рівняють з землею свої ж населені пункти

ЗСУ спалили десятки одиниць бронетехніки ворога

Операція Сил оборони у Курській області РФ вже триває 100 днів. За цей час ворог 11 578 разів обстріляв власну територію. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Зазначається, що росіяни рівняють із землею свої ж населені пункти і вбивають своїх громадян.

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"Росіяни скинули на власну землю 3243 керованих авіаційних бомб та 356 некерованих авіаційних ракет", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни за 100 днів скинули на свої території 2462 вибухові пристрої з дронів, застосували 2175 FPV-дронів.

Натомість українські воїни спалили десятки одиниць бронетехніки та знищили сотні ворогів на Курському напрямку.

"Таку відповідь дають підрозділи ОТУ "Сіверськ" штурмовим намаганням окупантів витіснити наші війська. Бійці впевнено виконують бойові завдання. Курська операція триває", - додали в ОК "Північ".

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, армія РФ пішла в наступ у Курській області, щоб повернути під свій контроль захоплені українськими військовими території. Однак за останній тиждень російські війська зазнали колосальних втрат.

Журналіст Forbes Девід Акс повідомив, що російські морські піхотинці та десантники спільно з північнокорейськими військовими атакують позиції ЗСУ в західній частині Курщини, щоб витіснити українських військових з регіону до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" полковник Вадим Мисник заявив, що у Курській області проти ЗСУ воює майже 50 тисяч військових РФ. Їхня тактика – постійні штурми українських позицій дрібними групами. Інтервал між атаками – 10 – 15 хвилин.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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