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Росіяни перегнали на аеропорт "Енгельс-2" Нові ракетоносці: у мережі з'явилися фото

Дмитро Відоменко
28 лютого 2024, 10:12
Аеродром Енгельс - 2 в Саратовській області країні агресора РФ нещодавно поповнили додатковими літаками-в мережі з'явилися нові фото.
Енгельс, літаки
"Енгельс - 2" - єдине в країні-агресорі РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160 / колаж Главред, фото Вікіпедія і Monitoring

Аеродром "Енгельс-2" в Саратовській області країни-агресора РФ нещодавно було поповнено додатковими літаками. Про це повідомляють у розвідувальному співтоваристві Monitoring з посиланням на свіжі супутникові фото.

Як кажуть експерти, цей аеродром-основна база бомбардувальників і єдине в країні-агресорі РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. І саме з "Енгельс-2" злітають російські літаки з ракетами, щоб бити по українських містах.

Енгельс, літаки

Станом на 26 лютого 2024 року на аеродромі знаходилися п'ять бортів Ту-95МС і три – Ту-160. "Значних змін у складі аеродрому не відзначається. Відбуваються регулярні тренування бортів і їх переміщення", - зазначили розвідники. Також на недавніх знімках був помічений один Ту-95МС на ремонтному майданчику (без двох двигунів; станом на 27 число обидва двигуни встановлені).

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Енгельс, літаки

Однак, увечері 27 лютого на аеродром прилетіли чотири Ту-22М. є інформація, що літаки прибули з бази "Олєнья" на Кольському півострові.

Енгельс, літаки

Що таке літак Ту-22М

Ту-22М ("Виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire) - радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами. Вважають, що такі дії можуть бути спробою не тільки створити "додатковий шар" захисту від безпілотників.

Диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайківка", в результаті чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.

Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію льотчика бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова в Енегельсі, де раніше погрожували пілотам РФ, які бомблять Україну.

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Ту-160 війна Росії та України
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