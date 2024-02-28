Росіяни перегнали на аеропорт "Енгельс-2" Нові ракетоносці: у мережі з'явилися фото

Аеродром "Енгельс-2" в Саратовській області країни-агресора РФ нещодавно було поповнено додатковими літаками. Про це повідомляють у розвідувальному співтоваристві Monitoring з посиланням на свіжі супутникові фото.
Як кажуть експерти, цей аеродром-основна база бомбардувальників і єдине в країні-агресорі РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. І саме з "Енгельс-2" злітають російські літаки з ракетами, щоб бити по українських містах.
Станом на 26 лютого 2024 року на аеродромі знаходилися п'ять бортів Ту-95МС і три – Ту-160. "Значних змін у складі аеродрому не відзначається. Відбуваються регулярні тренування бортів і їх переміщення", - зазначили розвідники. Також на недавніх знімках був помічений один Ту-95МС на ремонтному майданчику (без двох двигунів; станом на 27 число обидва двигуни встановлені).
Однак, увечері 27 лютого на аеродром прилетіли чотири Ту-22М. є інформація, що літаки прибули з бази "Олєнья" на Кольському півострові.
Що таке літак Ту-22М
Ту-22М ("Виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire) - радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами. Вважають, що такі дії можуть бути спробою не тільки створити "додатковий шар" захисту від безпілотників.
Диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах в РФ. Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайківка", в результаті чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.
Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію льотчика бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова в Енегельсі, де раніше погрожували пілотам РФ, які бомблять Україну.
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