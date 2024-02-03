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Стрілянина в льотчика Ту-95 в Енгельсі: у Мережі дізналися несподівані деталі

Олексій Тесля
3 лютого 2024, 19:52оновлено 3 лютого, 21:14
На місці стрілянини було виявлено гільзи та металеву колбу-наконечник.
Олег Стегачов
Олег Стегачов / ГУР

Льотчик бомбардувальника Ту-95 Олег Стегачов, у якого стріляли в Енгельсі Саратовської області, нібито давно звільнився з армії.

Останнім часом він працював у цивільній авіакомпанії. Про це пише видання Baza.

Уточнюється, що 2-го лютого 38-річний Стегачов і його друг, 49-річний командир вогневих установок у відставці Сергій П., перебували поруч із гаражами на вулиці Петровського.

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"Близько 20-ї години вони почули три хлопки, схожі на постріли. Після цього чоловіки зателефонували в поліцію і розповіли про дивні звуки", - йдеться в повідомленні.

Після приїзду поліції на місці нібито було виявлено три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-наконечник.

Наразі невідомо, чи дістав поранення сам Стегачов, а пропагандистський Telegram-канал Fighterbomber заявляє, що колишній пілот потрапив до лікарні з несерйозним пораненням після побутового конфлікту.

Що відомо про військового льотчика Ту-95

Як уточнює InformNapalm, Стегачов був серед російських пілотів, які брали участь у бомбардуваннях цивільного населення в Сирії.

Нагадується, що дані про російських льотчиків-терористів публікувалися ще з 2015 року, коли вони тренувалися в Сирії вбивати цивільних і бомбити об'єкти цивільної інфраструктури.

"Дешевше найняти кілера, який ліквідує вузькоспеціалізованого фахівця, ніж намагатися збити вже в повітрі ракети... Сам факт такого полювання і періодичні новини з успіхами вже стануть приводом для інших пілотів відмовлятися від виконання злочинних наказів або шукати шляхи для втечі разом із літаками в бік України...", - пишуть розслідувачі.

Скріншот
/ informnapalm.org

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили про ліквідацію льотчика бомбардувальника Ту-95 Олега Стегачова в Енегельсі, де раніше погрожували пілотам РФ, які бомблять Україну.

Раніше повідомлялося про те, що на аеродромі "Енгельс" росіяни "захищають" літаки: обкладають їх шинами. Вважають, що такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників.

Нагадаємо, диверсанти ГУР ударами дронів знешкодили 5 літаків на аеродромах у РФ. Стали відомі нові деталі атаки на військові аеродроми РФ "Сольці" і "Шайківка", внаслідок чого були пошкоджені бойові літаки окупантів.

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Ту-95 Саратов бомбардування війна Росії та України
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