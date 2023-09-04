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ЗСУ будуть застосовувати проти окупантів дрони зі штучним інтелектом

Юлія Куришко
4 вересня 2023, 15:53 оновлено 4 вересня, 16:00
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Програмне забезпечення SAKER побудоване на алгоритмах штучного інтелекту.
ЗСУ будуть застосовувати проти окупантів дрони зі штучним інтелектом
Міноборони України розкрило про застосування нового дрона / колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України повідомило, що ЗСУ почнуть використовувати дрон вітчизняного виробництва SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

"Програмне забезпечення SAKER, яке побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше знищувати противника", - повідомили Міноборони у Telegram-каналі.

Зазначається, що система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки противника (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення.

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"Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси", - додали у Міноборони.

У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька безпілотників-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Основні можливості SAKER SCOUT:

  • дальність польоту - до 10 км;
  • може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі;
  • може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;
  • інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у NYT повідомили, що ЗСУ можуть взяти Токмак в кільце та перемолотити окупантів. Недавніми боями українські війська перевершили очікування. Вони займають панівні висоти і в декількох місцях долають основну лінію оборони росіян.

Сили оборони досягли успіхів під Бахмутом і на Запоріжжі. Геолокаційні дані за 2 і 3 вересня вказують на те, що українські сили контролюють південну частину Кліщіївки.

Армія РФ намагається пробити "коридор" біля Куп'янська. Загарбники здійснюють спроби прорвати оборону ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. Лише за добу українські військові відбили п’ять атак окупантів.

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війна в Україні ЗСУ
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